擠下NIKE！全球最燒品牌由GUCCI奪冠　成巨星怪奇比莉、哈利最愛

記者王則絲／台北報導

時尚數據平台Lyst於近日公布了2020年第三季度「全球最熱門品牌」排行榜，上回由NIKE拿下的第一名寶座換人坐，Q3的時尚霸主改由GUCCI奪下，第二名維持Off-White，NIKE則是落到第三名。除了近期發表的「The Epilogue終曲」新系列獲得大量關注之外，GUCCI更是許多明星的愛牌，包括怪奇比莉（Billie Eilish）和哈利（Harry Styles）。

▲GUCCI 拿下Lyst 2020第三季度最熱搜品牌榜首。（圖／翻攝自IG@gucci）



Lyst 根據各大網站、搜尋瀏覽次數、零售與社交參與，每月統計超過900萬筆消費者的購物行為，每一季度的報表都頗具公信力，今年7～9月第三季全球搜索率、討論度話題最高品牌分析結果出爐，第一名為GUCCI拿下，第二名為Off-White，第三名為NIKE，第四名後依序為PRADA、BALENCIAGA、FENDI、VERSACE、YSL、BOTTEGA VENETA、VALENTINO。

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GUCCI在疫情期間宣佈往後將不再有春夏秋冬的季度之分，每年只會舉辦兩場秀，並循序漸進的模糊男女裝界線，在七月時也首次增設男、女裝以外的「MX」分類，囊括所有不特定性別的單品。GUCCI本季發表了新系列「The Epilogue終曲」，以線上直播方式連播12小時，把工作現場、後台模樣也一五一十呈現，於全球獲得了3500萬的觀看量。加上近期時尚圈特別火紅的「賈姬包」，名人、時尚部落客紛紛搶著背，討論度極高。

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歌手怪奇比莉於線上開了一場直播演唱會，不只在開場時播放了GUCCI最新的大秀廣告，更穿上了全身整套的GUCCI服裝現身鏡頭，她也曾經表明了說過：「我超愛GUCCI 的！」另一英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles），同樣是與GUCCI關係十分友好的藝人之一，最新釋出的歌曲《Golden》MV中，也是穿上了GUCCI的西裝全套造型，帥氣的模樣獲粉絲大大讚賞。

▲Harry Styles 新MV造型。（圖／翻攝自IG@harrystyles）



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Lyst另一「最熱單品」榜單中，第一名由TELFAR的LOGO托特包奪下，第二名為Marine Serre的「月亮裝」上衣，第三名則是JACQUEMUS的漁夫帽，通通都是全球搶翻的夯貨。

▲TELFAR托特包。（圖／翻攝自IG@telfarglobal）

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