fb ig video ETtoday search mobile

擠下NIKE！全球最燒品牌由GUCCI奪冠　成巨星怪奇比莉、哈利最愛

>

記者王則絲／台北報導

時尚數據平台Lyst於近日公布了2020年第三季度「全球最熱門品牌」排行榜，上回由NIKE拿下的第一名寶座換人坐，Q3的時尚霸主改由GUCCI奪下，第二名維持Off-White，NIKE則是落到第三名。除了近期發表的「The Epilogue終曲」新系列獲得大量關注之外，GUCCI更是許多明星的愛牌，包括怪奇比莉（Billie Eilish）和哈利（Harry Styles）。

▲gucci 。（圖／ig）

▲GUCCI 拿下Lyst 2020第三季度最熱搜品牌榜首。（圖／翻攝自IG@gucci）

Lyst 根據各大網站、搜尋瀏覽次數、零售與社交參與，每月統計超過900萬筆消費者的購物行為，每一季度的報表都頗具公信力，今年7～9月第三季全球搜索率、討論度話題最高品牌分析結果出爐，第一名為GUCCI拿下，第二名為Off-White，第三名為NIKE，第四名後依序為PRADA、BALENCIAGA、FENDI、VERSACE、YSL、BOTTEGA VENETA、VALENTINO。

GUCCI在疫情期間宣佈往後將不再有春夏秋冬的季度之分，每年只會舉辦兩場秀，並循序漸進的模糊男女裝界線，在七月時也首次增設男、女裝以外的「MX」分類，囊括所有不特定性別的單品。GUCCI本季發表了新系列「The Epilogue終曲」，以線上直播方式連播12小時，把工作現場、後台模樣也一五一十呈現，於全球獲得了3500萬的觀看量。加上近期時尚圈特別火紅的「賈姬包」，名人、時尚部落客紛紛搶著背，討論度極高。

▲Gucci。（圖／IG）

歌手怪奇比莉於線上開了一場直播演唱會，不只在開場時播放了GUCCI最新的大秀廣告，更穿上了全身整套的GUCCI服裝現身鏡頭，她也曾經表明了說過：「我超愛GUCCI 的！」另一英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles），同樣是與GUCCI關係十分友好的藝人之一，最新釋出的歌曲《Golden》MV中，也是穿上了GUCCI的西裝全套造型，帥氣的模樣獲粉絲大大讚賞。

▲Gucci。（圖／IG）

▲Harry Styles 新MV造型。（圖／翻攝自IG@harrystyles）

Lyst另一「最熱單品」榜單中，第一名由TELFAR的LOGO托特包奪下，第二名為Marine Serre的「月亮裝」上衣，第三名則是JACQUEMUS的漁夫帽，通通都是全球搶翻的夯貨。

▲Gucci。（圖／IG）

▲TELFAR托特包。（圖／翻攝自IG@telfarglobal）

►GUCCI最新廣告也是「幕後花絮」　 搬南瓜工作人員逗趣入鏡

►劉詩詩愛包製作工序曝光！　BALENCIAGA請藝術家「限時4天」幫你塗鴉　

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

lyst, Gucci, 全球最熱品牌, 賈姬包, 怪奇比莉, 哈利, Billie Eilish, Harry Styles
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸

孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸

隋棠DIOR透視裝跑趴「孩子都認不出」　想穿回家雪恥：看媽媽有多正

隋棠DIOR透視裝跑趴「孩子都認不出」　想穿回家雪恥：看媽媽有多正

老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！

老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！

八款「法鬥控」必買清單　從戒指到燙金茶杯每款都好燒 孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台 幫助入眠還能消耗卡路里！　你不知道的洗澡「6大好處」　 UNIQLO精品級「＋J」系列11／13上市　女生西裝外套已經太好看！ 星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！ 手機只是裝飾「最會失聯」星座Top 3！ 　金牛懶得秒回、冠軍不意外 LV黑色迷你包隱藏新清單！保值入門款TOP 7　預算內買到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面