「秋冬乾荒肌」現身老5歲！3招澎潤小秘訣　DIY急救敷膜超簡單

▲保養別只注重臉部,身體與手足肌膚反而是最容易顯老的地方。(圖/翻攝IG@94_j.a、@abib.official)

記者張毓容/綜合報導

正值秋冬換季、氣溫驟降,你的身體肌膚是否也開始出現狀況?肌膚一旦保水度不夠,不只乾裂、粗糙狀況叢生,整體膚質彈性、柔嫩度與肌膚年齡都會跟著迅速劣化,尤其是最常被忽略的身體與手足肌膚,其實反而是最容易顯老的部位,一旦乾荒崩壞就讓人看起來立刻老5歲!想幫助肌膚抗乾燥、安心度過秋冬,快把以下3個簡單又有效的養護小秘訣學起來,維持澎潤透亮美肌,隱藏年齡秘密。

1.超級食物成分



「You are what you eat.」許多明星、名模保養上都很重視超級食物(Super Food),像是酪梨、葡萄、茶、堅果等富含營養素的超級食物,可為身體帶來健康與活力,同時幫助肌膚由內而外的調理修護。

除了飲食上多攝取,這些超級食物近年也逐漸化作塗抹為肌膚上的保養品。在肌膚保養上,可多選用以超級食物為首選成分的保養品,這些食物萃取中含有維生素、礦物質、氨基酸、Omega 3、9等能幫助肌膚保水滋潤和抗老的營養元素,再搭配飲食雙管齊下,讓肌膚每天都能吃飽營養,面對惡劣的天氣變化,也能維持優異的澎彈保水度,透亮柔嫩。

▲酪梨、堅果等富含營養素的超級食物近年正夯。(圖/翻攝pexels)

2.身體精華養護肌膚



除了臉部要每天使用精華外,手足身體也需要定期以精華液、精華油保養,尤其是氣溫驟降、乾燥的秋冬時節,在使用摩擦次數頻繁、較容易粗糙乾燥暗沈的部位,更應該適時以含有高濃度營養成分的精華進行加強保養,修護身體的小瑕疵、幫助穩定膚況,使肌膚屏障更健康。

▲Bamford B Silent甯靜潤膚油,125ml,NT$2,000。

含有能舒緩焦慮的大麻籽油及具有深層放鬆功效的聖約翰草,同時富含能讓人進入深度放鬆狀態的薰衣草及洋甘菊,滋潤護膚同時能讓人達到更良好的睡眠狀態。

▲OPI 古布阿蘇指精華,14.8ml,NT$950。



有「小金油」暱稱的古布阿蘇指精華是OPI經典秒殺身體精華油,富含白茶萃取、酪梨油複合精華、葡萄籽油等多種抗老化成分,可修護硬皮、瑕疵暗沈,讓肌膚重回澎潤細緻。

3.10分鐘急救修護膜



當身體、手足肌膚過度粗糙黯沉,甚至脫皮、產生硬皮等需要加強修護時刻,可使用富含保濕修復力成分的精華油加上身體乳或身體霜自製急救敷膜,重拾穩定美肌。

比如OPI就建議,可將古布阿蘇指精華和古布阿蘇手部密集修護霜以1:5比例混合,製作手足、身體修護敷膜,敷上敷膜並以保鮮膜包覆,敷10分鐘再拆除保鮮膜,將剩餘保養品按摩至吸收,身體肌膚便能重拾澎彈細緻。另外,也可將敷膜作為每週一次的例行深度養護,維持完美細緻膚況。

▲OPI 古布阿蘇手部密集修護霜,50ml,NT$580。



添加白茶萃取、酪梨油複合精華、胜肽、水解角蛋白等成分,可滋潤修護雙手、全身肌膚,幫助維持柔嫩細緻、健康有彈性的肌膚,還可幫助強健指甲。



▲歐舒丹 節慶嘉年華柑橘馬鞭草舒芙身體,150ml,NT$1,380。



獨特輕盈舒芙蕾乳霜質地,蘊含來自普羅旺斯的馬鞭草精萃及乳油木果油,為肌膚帶來滋潤、保濕功效,修護、舒緩乾燥粗糙的肌膚,恢復細緻柔滑膚觸。

►吃巧克力能變美!營養師推薦5大「美肌食物」減少粉刺還抗衰老



►老是睡不好?中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦!



►「妹妹」反覆感染?營養師教私密處保養3招 擺脫搔癢、尷尬異味