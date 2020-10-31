熊大、BT21「自動給皂機」讓你愛上洗手！小公仔在頂端熟睡好療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@bt21_official、@linefriends、store.kakaofriends.com

受到疫情影響，大家都養成勤洗手的習慣，平時手也盡量不要亂摸，LINE FRIENDS就推出一系列超萌的「自動給皂機」讓大家洗手更方便，共推出了熊大、莎莉、BT21全員的款式，造型使用粉嫩配色，搭配超Q的立體公仔裝飾，讓你洗手時心情也跟著療癒。

LINE FRIENDS的「自動給皂機」有熊大和莎莉兩款，熊大款是淺咖啡色，頂端有一隻趴睡的熊大立體公仔，睡著的表情讓人瞬間融化，給皂的出口上面也有熊大的臉，泡泡出來時會發光，只要打開底座裝入電池、洗手液即可使用。莎莉款外觀設計也差不多，只是顏色變淺黃，小公仔和圖案是莎莉。

除了這兩款，還有推出BT21全員的給皂機，共有無尾熊KOYA、羊駝RJ、粉紅兔子COOKY、黃色小狗CHIMMY、愛心頭TATA、小餅乾SHOOKY、戴面具的MANG 7種款式，外觀搭配角色做成粉嫩的糖果色系，每一款頂端都有一隻熟睡的小公仔，可愛造型讓人選擇障礙發作，根本無法只買一款。這系列售價39,900韓元（約台幣1,007元）。

在 Instagram 查看這則貼文 BT21（@bt21_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 上午 12:01 張貼

不只LINE FRIENDS有推出給皂機，KAKAO FRIENDS也有推出「萊恩造型自動給皂機」，機器本身是簡約的白色，頂端有一隻趴著的萊恩公仔，手中還捧著一坨白色泡泡，模樣超呆萌，一樣只要裝入洗手液、電池就能使用。這款給皂機售價39,000韓元（約台幣984元）。

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