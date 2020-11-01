SK-II青春露最狂特價！兩瓶1.25萬元→6955元　濕敷再也不心疼

記者李薇／綜合報導

SK-II的青春露一直以來都是專櫃銷售第一的神水，很多人用完之後肌膚透亮、保濕又潤澤，甚至用過就完全沒辦法換別的保養品，即便單價不低，也還是忍痛買下去。好在雙11將近，購物網站「Her和她」祭出超強「狂歡購物節」，SK-II青春露230ml單瓶原價6250元、特價3495元，兩瓶原價12500元、特價6955元，也就是一次購入兩瓶，平均一瓶才3475元，超級激殺價是不是讓妳不敢相信眼睛！

▲青春露230mlX1原價6,250元、特價3,495元；230mlX2原價12,500元、特價6,955元，點我購買。

青春露之所以很厲害，最重要的原因是添加獨特成分PITERA，這個存在於酒粕中的成分，讓釀酒師的手雖然做著粗活，卻依然細緻，因此研發加入青春露，讓肌膚永遠維持年輕的肌齡，不易老化出現細紋。

▲SK-II青春露受到很多人的喜愛。（圖／SK-II FB）



很多人用完青春露都大讚「實在很厲害」、「我現在已經無法離開它了」、「用來用去還是青春露最好用」、「15歲用SK-II，到現在26歲」，所以即使它價格年年喊漲，粉絲還是照樣買單，因為沒有它肌膚就沒辦法亮起來。

青春露一般人都會拿來用化妝棉濕擦肌膚，或是用輕拍的方式，將精華成份注入肌膚底層，甚至還有人會拿來濕敷雙頰，據說這樣的效果最能顯現出來，敷完隔天肌膚整個亮到爆，而且素顏狀態就超級完美。

▲青春露230ml，原價6250元、特價只要3495元；230mlX2原價12500元、特價6955元，點我購買。

現在不用怕SK-II年年漲價，「Her和她」趁著「雙11狂歡購物節」推出超級強打，青春露230mlX1，以及230mlX2兩種選擇，前者原價6,250元、特價只要3,495元；後者原價12,500元、特價6,955元，當然是買越多省越多，一次買兩罐是最好的選擇。

購物網站「Her和她」的「雙11狂歡購物節」來了！除了全館商品111元起，從11月1日至11日，每日推出一款超經典保養品激殺特價3折起，SKII青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶全入列，保證讓妳開心囤貨，千萬要把握！還有明星級彩妝、保養商品，限時7天加入會員獨享優惠2折起 ！

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