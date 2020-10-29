甜甜價入手！歐舒丹「聖誕7日倒數月曆」，只有台灣買得到

▲歐舒丹推出台灣限定聖誕7日倒數月曆。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

聖誕節的腳步越來越近，在這個充滿溫馨歡樂節日，各大品牌紛紛推出倒數月曆，讓你天天都有不一樣驚喜，可愛繽紛設計，每一格都是超人氣美妝，無論是自己收藏或是和朋友交換禮物都有著滿滿幸福感。

▲L’OCCITANE 節慶嘉年華經典倒數月曆，2,580元。

每年粉絲敲碗期待的歐舒丹，今年與法國知名插畫家Edith Carron合作，以聖誕市集為創作靈感，將節慶嘉年華經典倒數月曆打造為迷你版聖誕市集，除了有精選明星商品乳油木護手霜、草本修護洗髮乳、蠟菊精華霜，明星前導精華「星光瓶」光萃肌活露更首次加入倒數月曆行列，還有多款台灣未上市的驚喜新品在裡面。

▲L’OCCITANE 節慶嘉年華7日倒數月曆，1,680元。

除了豪華版倒數月曆，品牌特地推出台灣限定款的7日倒數月曆，用甜甜價也能享有聖誕倒數驚喜，包含每兩秒賣出一條的乳油木護手霜、以及用過就回不去的草本修護髮品系列、櫻花身體乳等，甚至還有默默低調賣到缺貨的神奇萬用膏都在其中。

▲THE BODY SHOP 紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆豪華版，5,800元。

THE BODY SHOP精心推出耶誕繽紛小屋倒數月曆，童趣的英式風格讓人好期待聖誕節來臨，2020年推出2款以家為設計概念的倒數禮盒，所有想要的熱門單品通通在裡面。

其中紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆豪華版，打開裡面有25驚喜小格，能幫你實現所有願望，包括滋潤乾燥雙手的乳油木果修護護手霜；擁有綿密泡沫、能溫和洗淨同時潤澤肌膚的英皇玫瑰嫩膚沐浴膠，以及滋養冬季乾燥肌的杏奶花蜜身體滋養身體霜。

▲THE BODY SHOP 紫色耶誕繽紛小屋倒數月曆，2,880元。

紫色耶誕繽紛小屋倒數月曆，內含24個驚喜禮物，像是擁有能滋養雙唇的草莓嫩白唇部滋養霜；居家便能享受紓壓SPA感的辣木籽泡泡浴糖，以及為秀髮帶來高貴光澤感的香蕉滋養護髮乳，為您打造今年冬季最精緻的護膚饗宴。