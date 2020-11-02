「平價版海洋拉娜」爆殺兩條788元！快學理膚寶水萬用霜5種強大用法

記者李薇／綜合報導

如果要說藥妝品牌裡面，有什麼東西幾乎是零負評，那一定是理膚寶水的B5全面修復霜，甚至被譽為是「平價版海洋拉娜」、「萬用霜」，到底它有哪些功效？怎麼使用才可以發揮它最大的效果？這篇一次告訴你，包準你手刀囤貨。

▲理膚寶水B5全面修復霜100ml＋40ml，原價1330元、特價788元，點我購買。

1.SPA養護肌膚

「保養好像有點不夠力」、「肌膚總覺得還是有點乾」，這樣的狀況常常出現在很多人的日常，這時候可以先用化妝水在臉部肌膚擦拭一遍，接著使用B5全面修復霜厚敷在乾燥的地方，大約半小時之後再擦掉，就像是到SPA館做臉部肌膚保養一樣，滋潤又透亮。

2.混合美容油加強滋潤度

冬季氣候到來，很多人會有保養不夠力的狀況，這時可以使用美容油，混入B5修復霜中，拿來擦身體、關節或是腳後跟，都可以有很好的修護效果，擦臉更不用說，乾性肌膚一定會喜歡這種用法。

▲秋冬很需要用乳霜保養。（圖／pakutaso）

3.混合底妝加強底妝服貼度

誰說冬季就一定要換粉底，粉底太乾的狀況下，可以用1：1或是1：2的比例，將B5修復霜混合粉底液，包準上妝一定超級服貼，而且底妝更加自然透亮，重點是上妝還可以順便保養，真的是一舉多得。

4.蚊子咬、小擦傷的萬用膏

因為B5全面修復裡面含有維生素原B5、積雪草苷、微量元素、雪亞脂等成分，因此可以達到修護肌膚的效果，很多人更是直接把它拿來擦傷口、破皮，達到護理的效果。

▲臉部肌膚在秋冬季容易乾燥，必需選對保養品。（圖／pakutaso）



5.紅屁屁舒緩潤澤

寶寶常常都會有尿布疹的問題，紅屁屁的狀況讓家長看到相當擔心，很多媽媽分享，使用理膚寶水B5全面修復霜擦寶寶的屁股，舒緩尿布疹，隨時帶在身上也很方便。

▲理膚寶水推出B5全面修復霜100ml＋40ml，原價1330元、特價788元，點我購買。

購物網站「Her和她」的「雙11狂歡購物節」來了！推出理膚寶水的B5全面修復霜100ml＋40ml，原價1330元、特價788元，殺到破盤、讓人傻眼的超低價格，限時限量一定要搶一波。

除了全館商品111元起、滿699元免運，「Her和她」從11月1日至11日，每日推出一款超經典保養品激殺特價3折起，SKII青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶全入列，保證讓妳開心囤貨，千萬要把握！還有明星級彩妝、保養商品，限時7天加入會員獨享優惠2折起喔！

▼▼點圖買爆雙11▼▼

