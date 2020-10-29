裸粉色設計讓狂粉暴動了！JASON WU明年1月推出彩妝

記者李薇／綜合報導 圖／tomfordbeauty IG、jasonwu IG

華裔設計師JASON WU（吳季剛）的設計作品，總是受到名人的青睞，最近品牌IG也發表，即將在2021年1月，正式推出彩妝系列，但目前已經有少許商品亮相，像是眼影盤、唇膏、唇線筆等產品，以優雅的裸膚色呈現出包裝，還沒上市就已經話題度爆表。

JASON WU即將在1月亮相的彩妝，目前已經釋出的單品，多以唇彩為主，像是唇膏系列，以唇彩的顏色做出霧面的包裝，上面印有黑色的JASON WU字樣，看起來簡約又時尚。

不只是唇彩，像是唇線筆、眼影盤這兩款單品，就以比較溫和的裸膚色設計出包裝，搭配黑色的字樣或是筆蓋，柔中帶剛，讓人看到一秒就想入手。

這些單品一在IG亮相，立刻引起許多人的討論，紛紛希望可以在各地推出，「我想要這系列」、「到底哪裡可以買」、「太期待上市了」，相信在明年1月正式亮相，將掀起一波搶購潮。

同樣是設計師彩妝品牌的TOM FORD在今年聖誕也以白色的包裝，再次亮了消費者的眼，純潔的白色包裝搭配金色邊框，裡面是玫瑰色的四色眼影，搭配棕色調的深邃色，算是非常實用百搭的單品。

另外在限定唇膏上則是以金色的包裝作為設計，看起來非常奢華，連粉紅色的唇膏都是以閃閃的亮粉設計，塗抹在雙唇上想必也是非常華麗，可以呈現出溫柔卻又不失質感的唇妝效果，一樣很值得粉絲期待。