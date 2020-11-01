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輕鬆瘦10公斤不是問題！在家就可以做的4招間歇式運動

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▲AMME,瘦身,減肥。（圖／pexels）

記者李薇／綜合報導　圖／pexels、品牌提供

很多女孩都希望只要做簡單的運動，就可以輕鬆燃脂，AMME曲線雕塑專家Jannice就提出一組戶外或是在家就可以輕鬆做的運動，只要每天20分鐘，透過4組運動，搭配正確的飲食，就可以輕鬆瘦下來。

1.高抬腿：雙手順勢擺動，膝蓋上提，核心穩定以慢跑速度即可。

▲AMME,瘦身,減肥。（圖／品牌提供）

2.深蹲側抬腿：深蹲向上跳耀後，穩定延伸抬腿。

▲AMME,瘦身,減肥。（圖／品牌提供）

3.砍柴：深蹲後搭配刷手延伸側扭轉，再向下捶打。

▲AMME,瘦身,減肥。（圖／品牌提供）

4.扭轉跳：小碎步左右轉跳，雙手於上核心位置。

▲AMME,瘦身,減肥。（圖／品牌提供）

每個動作都持續30秒，做完一個動作休息30秒，整體下來共做5組，就可以完成一天20分鐘的運動，建議可以搭配正確的飲食，可以按照以下2種秘訣挑選正確的食材以及烹調方式，這樣一個月可以瘦下5公斤不是問題喔！

▲AMME,瘦身,減肥。（圖／pexels）

1.清淡飲食不要過度烹調

建議想要瘦身的女孩可以自己下廚，除了了解自己吃進去的東西之外，也可以避免過度的油脂或是烹調方式，像是青菜類的單品可以透過水煮的方式來攝取，除了可以避免過多油脂，也可以增加纖維的吸收。

2.盡量挑選低GI原型食物

吃進去的食物盡量避免加工食品，建議吃食物的原型，並且挑選低GI的食材，比較有飽足感，不容易感到餓，所以不會吃過量的食物，有助減重，像是地瓜、芭樂、燕麥、番茄、蘋果、奇異果、木瓜等都是很好的食材。 

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關鍵字：

AMME, 瘦身, 減肥
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