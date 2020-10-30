朴信惠透視裝「黑Bra」現形辣翻　潔西卡、水晶姐妹顏值殺爆全場

記者王則絲／台北報導

韓版《W》雜誌於上週舉辦之乳癌防治公益活動上，因朴敏英一張「鼻子怪怪的」照片，引起疑似整形的話題吸走了大量目光，不過其實活動上眾星雲集、醒目「嬌點」非常多，朴信惠當天略顯低調以全身黑色的西裝裝束亮相，不過手一拿開內搭透視上衣讓「黑Bra」全現形，以性感取勝；潔西卡（鄭秀妍）與水晶（鄭秀晶）姐妹花造型上也以簡約為主，用顏值輾壓全場。

▲朴信惠出席時尚活動看似低調服裝藏小心機。（圖／翻攝自微博）



雖遇疫情肆虐，朴信惠今年仍有新作品，包括先前與劉亞仁主演的喪屍片《＃ALIVE》，還有11月底準備上映的驚悚電影《CALL》，最近話題很多。上週出席時尚公益活動，朴信惠穿著VALENTINO秋冬系列黑色西裝外套與褲裝，手拿本季焦點單品「花瓣包」，並以梵克雅寶珠寶加持，低調優雅，不過一把手從身前拿開，便能看見內搭上衣完全透視出裡頭的黑色Bra，隱藏性感心機，影片中更是展露無遺。

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在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 25 日 上午 1:26 張貼

韓國演藝圈超亮眼的姐妹Jessica潔西卡和Krystal水晶，兩人的好感情眾所皆知，這回一同出席活動畫面太美好，Jessica穿著華麗的VALENTINO裙裝與寶格麗（BVLGARI）珠寶，小秀深V，澎澎袖和魚尾裙襬增添高貴的公主氣質；Krystal則是按慣例選穿RALPH LAUREN，將一般人難以駕馭的紫色西裝表現得非常好，搭配氣勢大寬褲整個人甚至比男星還帥氣。

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