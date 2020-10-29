隋棠DIOR透視裝跑趴「孩子都認不出」　想穿回家雪恥：看媽媽有多正

▲隋棠搶先逛DIOR 2021 早春度假時裝系列 。（圖／記者鮑璿安、王蓁蓁攝）

記者鮑璿安／台北報導

DIOR 於今（29日）在台舉辦2021 早春度假時裝系列預覽，邀請藝人隋棠以一身桃紅色透視洋裝亮相，少有的夢幻晚宴穿著讓她直呼：「應該穿回家給孩子看看，他們平常呼來喚去的媽媽也可以這麼正。」而本季圍繞義大利南方的普利亞展開，瞬間勾起隋棠的旅遊慾，尤其是看到琳瑯滿目的洋裝，讓她很想去海島度假。

▲隋棠今晚演繹早春系列中的透膚粉色洋裝，NT$380,000 。（圖／品牌提供）

隋棠今晚演繹早春系列中的透膚桃紅色洋裝，詮釋升格當媽之後很少接觸的晚宴風格，隋棠笑稱：「今天這身造型，應該連小孩都不認得了。」愛子心切的隋棠，為了讓小孩的成長環境接觸大自然，日前舉家搬往屏東，因為天氣炎熱，膚色也曬黑不少，但她看很開，對於皮膚變黑沒有太在意，反而認為女生只要保持好膚質、有光澤就很美。被問及老公Tony更喜歡今天的長裙還是短裙？隋棠透露自己還沒想過這個問題，只是在屏東都是穿牛仔褲、短褲隨意出門，只要是穿裙子老公應該都會很開心。

▲本季靈感取自義大利南方的普利亞，讓隋棠想去有陽光沙灘的地方度假。（圖／品牌提供）

而本季靈感取自義大利南方的普利亞，隋棠穿著這身最想去哪裡度假？她表示：「本來疫情結束後很想去冰島，但是看了這一季的單品，就想去有陽光沙灘的地方度假。」尤其是這套透膚洋裝，是隋棠本季最愛的單品之一，但是若挑選3個丟到荒島也要帶去的時尚單品，隋棠超務實回應：「首先就是大衣，因為我很怕冷，再來是墨鏡，能夠來聚光點火、捕魚，但是如果要捕魚的話，草帽也是必備的。」

▲DIOR 本季將原始自然風情轉繹至輕盈的棉質長洋裝、襯衫等單品之上，Dior St Honoré 丹寧藍粒紋小牛皮大型手提包 NT$150,000 。（圖／品牌提供）

DIOR 2021 早春度假時裝系列，將原始自然風情轉繹至輕盈的棉質長洋裝、襯衫和短褲上，以滿懷深厚情感的義大利南方之地普利亞為背景，像是神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）而衍生的舞蹈狂歡儀式，化作蜘蛛網一般的上衣，種種民族元素體現文化交流；呼應迪奧先生的經典 Miss Dior 花卉刺繡洋裝，藝術家 Pietro Ruffo 想像一片隨風搖曳的麥田瞭望夏日瑰麗，都是絕美時尚體現。

►劉詩詩愛包製作工序曝光！ BALENCIAGA請藝術家「限時4天」幫你塗鴉



►楊冪撞衫「最美千金」何超蓮踢到鐵板！ 穿Chloé蕾絲襯衫仙氣差很多