「錶王」PP千萬座鐘台北101現蹤　鎮店之寶只能看不能買

▲PP台北101專賣店以嶄新裝潢重新開幕。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與新加坡鐘錶經銷商高登鐘錶聯手擘劃的台北101專賣店，今以嶄新面貌重新開幕，令人驚喜的是一次集合3座珍罕工藝圓頂座鐘展出，包括這間PP全球最大經銷專賣店的鎮店之寶「雲輝霞映˙台北」座鐘，以及高登鐘錶自新加坡總部引進的「The Esplanade-Singapore」與「Bay of Singapore」，均為非賣品，開放錶迷自11月起至月底，以電話預約方式親臨鑑賞。

▲進入高登鐘錶PP台北101專賣店，首先印入眼簾的枝形吊燈來自品牌與法國Baccarat 巴卡拉水晶的合作。（圖／品牌提供，以下同）



▲PP珍稀工藝系列Ref.20040M雲輝霞映‧台北圓頂座鐘裝飾台北101圖案。



PP除了在瑞士錶展呈現座鐘新品，鮮少同場端出3座華美座鐘，當中以台北為題的設計是2017年之作，琺瑯大師運用長達23.7米的金線勾勒出台北暮色的天際輪廓，輔以32種琺瑯釉彩展現地標台北101與盆地風貌，是台北101專賣店獨家珍藏。

▲紀念新加坡建國 50 周年的Ref.1677M The Esplanade Singapore圓頂座鐘，由高登鐘錶新加坡總公司在拍賣會上收購珍藏。



高登鐘錶還特別從新加坡總部調來兩件新加坡主題座鐘來台助陣，一款為新加坡建國50周年製作的座鐘，同樣運用掐絲琺瑯與銀片琺瑯工藝，將濱海藝術中心濃縮於鐘身，同時點綴絢爛煙火展現星國活力，是高登鐘錶以約1500萬元台幣從拍賣會購得的珍貴作品；另一款新加坡主題的圓頂座鐘，則採用特殊的「里摩日白釉」（Limoges white）呈現大眾熟悉的金沙酒店與魚尾獅。

▲描繪新加坡地標金沙酒店與魚尾獅的Ref.20094M Bay of Singapore圓頂座鐘。

步入甫開幕的PP台北101專賣店，除了3款座鐘迎賓，品牌與法國Baccarat巴卡拉水晶合作的枝形吊燈也相當吸睛，入口左側還有一幅PP日內瓦沙龍的立體掛劃點出品牌的起源，想更了解歷史，可沿著時間軸與互動區探索逾180年的精采，131坪的空間裝潢應用鳥眼楓木、印度玫瑰木與銅材質創造優雅風格，逛一圈除了大飽眼福，嗅覺也能獲得滿足，透出的海洋氣息與木質調性的香氛，靈感正源自品牌榮譽總裁Philippe Stern對航海的熱愛。

▲專賣店內規畫品牌故事展覽廳。

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