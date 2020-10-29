fb ig video ETtoday search mobile

「錶王」PP千萬座鐘台北101現蹤　鎮店之寶只能看不能買

>

▲PP台北101專賣店以嶄新裝潢重新開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與新加坡鐘錶經銷商高登鐘錶聯手擘劃的台北101專賣店，今以嶄新面貌重新開幕，令人驚喜的是一次集合3座珍罕工藝圓頂座鐘展出，包括這間PP全球最大經銷專賣店的鎮店之寶「雲輝霞映˙台北」座鐘，以及高登鐘錶自新加坡總部引進的「The Esplanade-Singapore」與「Bay of Singapore」，均為非賣品，開放錶迷自11月起至月底，以電話預約方式親臨鑑賞。

▲▼ PP,Patek Philippe,百達翡麗 。（圖／公關照）

▲進入高登鐘錶PP台北101專賣店，首先印入眼簾的枝形吊燈來自品牌與法國Baccarat 巴卡拉水晶的合作。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ PP,Patek Philippe,百達翡麗 。（圖／公關照）▲▼ PP,Patek Philippe,百達翡麗 。（圖／公關照）

▲PP珍稀工藝系列Ref.20040M雲輝霞映‧台北圓頂座鐘裝飾台北101圖案。

PP除了在瑞士錶展呈現座鐘新品，鮮少同場端出3座華美座鐘，當中以台北為題的設計是2017年之作，琺瑯大師運用長達23.7米的金線勾勒出台北暮色的天際輪廓，輔以32種琺瑯釉彩展現地標台北101與盆地風貌，是台北101專賣店獨家珍藏。

▲▼ PP,Patek Philippe,百達翡麗 。（圖／公關照）▲▼ PP,Patek Philippe,百達翡麗 。（圖／公關照）

▲紀念新加坡建國 50 周年的Ref.1677M The Esplanade Singapore圓頂座鐘，由高登鐘錶新加坡總公司在拍賣會上收購珍藏。
 

高登鐘錶還特別從新加坡總部調來兩件新加坡主題座鐘來台助陣，一款為新加坡建國50周年製作的座鐘，同樣運用掐絲琺瑯與銀片琺瑯工藝，將濱海藝術中心濃縮於鐘身，同時點綴絢爛煙火展現星國活力，是高登鐘錶以約1500萬元台幣從拍賣會購得的珍貴作品；另一款新加坡主題的圓頂座鐘，則採用特殊的「里摩日白釉」（Limoges white）呈現大眾熟悉的金沙酒店與魚尾獅。

▲▼ PP,Patek Philippe,百達翡麗 。（圖／公關照）▲▼ PP,Patek Philippe,百達翡麗 。（圖／公關照）

▲描繪新加坡地標金沙酒店與魚尾獅的Ref.20094M Bay of Singapore圓頂座鐘。

步入甫開幕的PP台北101專賣店，除了3款座鐘迎賓，品牌與法國Baccarat巴卡拉水晶合作的枝形吊燈也相當吸睛，入口左側還有一幅PP日內瓦沙龍的立體掛劃點出品牌的起源，想更了解歷史，可沿著時間軸與互動區探索逾180年的精采，131坪的空間裝潢應用鳥眼楓木、印度玫瑰木與銅材質創造優雅風格，逛一圈除了大飽眼福，嗅覺也能獲得滿足，透出的海洋氣息與木質調性的香氛，靈感正源自品牌榮譽總裁Philippe Stern對航海的熱愛。

▲▼ PP,Patek Philippe,百達翡麗 。（圖／公關照）

▲專賣店內規畫品牌故事展覽廳。

►穿睡衣也能配鑽錶　PP女錶24小時百搭

►全球僅4只的「錶王」世界時區錶太稀罕　競標價上看1.2億元

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 高登鐘錶
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

Tiffany降價115億元賣LV集團　互告怨偶復合有望

Tiffany降價115億元賣LV集團　互告怨偶復合有望

陳庭妮告白寫滿「我愛你」　萬寶龍傳情藏密語

陳庭妮告白寫滿「我愛你」　萬寶龍傳情藏密語

骷髏錶翹鬍子還咧嘴笑　恐怖感盡失

骷髏錶翹鬍子還咧嘴笑　恐怖感盡失

超模KK亮「瘦腿神器」呼籲投票　翹臀珍背VOTE包趕流行 寶格麗超限量下午茶晶華登場　彩寶變甜點、入口前美照拍不停 小羊狂蹭貝克漢萬元靴子　這牌雨鞋連凱特王子妃都愛 徐睿知亮點全留給胸與腿　巧搭小羽毛珠寶露高級感 亮・珠寶／祖母綠「花園現象」不是醜是特色　沒浸油處理身價超狂 LV百歲古董行李箱身價破百萬　與「手袋王」愛馬仕並列藏家極品 風・Luxury／「本壘板」、「大塊頭」是哪款錶？　帝舵表揭密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面