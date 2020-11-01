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出軌案頻傳！日本節目分析5點渣男跡象：刷牙習慣、未讀訊息可看出

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編輯／JJ　圖／翻攝自燦烈IG、Unsplash

各國男性名人出軌的案例頻傳、躍上新聞版面，令人不勝唏噓，就有日本節目特別談到了如何即時察覺男性「出軌」，透過兩性專家的分析，點出5種跡象，最有可能代表外遇的前兆，早點發現趁早分開，才不會被矇在鼓裡當好久的冤大頭，浪費寶貴的時間。

▲出軌跡象。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

每天都會有一卡車的未讀訊息：

總愛和人訊息來往，每次手機一打開都在回覆訊息，也許不一定全是異性，不過通常這也代表著不甘寂寞的個性，當覺得感情生活稍微有點膩了，就習慣去尋找新鮮感，專家指出，訊息和人際關係是非常密切的，每天的訊息傳送量越多，可能出軌的機會越大。

▲出軌跡象。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

刷牙習慣改變：

節目上有兩性關係專家表示，同居情侶或是結婚夫妻日常就要注意對方的刷牙習慣，有調查結果顯示，大部分的男性在交往時、剛結婚時都會保持著天天刷牙的習慣，但是在一起久了會發現有不少男性越來越懶惰，有時愛刷不刷，這時候如果對方又開始認真刷牙了，可能就是想培養某種會近距離接觸的關係。

▲出軌跡象。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

經濟能力變得極端：

男性的收入過高或過低都是發生外遇的高危險群，經濟能力太好，手頭上可運用的錢夠多，真的就可能變成「有錢沒地方花」的情況，即便到處獻殷勤也不會感到負擔；相對的收入比女方低上許多的男性，會感到自卑，便可能想從別人身上尋求優越感。另外，專家也表示，承擔家庭7成開銷的已婚男性最不容易出軌。

▲出軌跡象。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

不再低頭、不認錯，即使願意道歉也明顯毫無誠意：

當一個男人心已經不在你身上時，便不會感到罪惡、沒有悔意，即便是簡單的小事也不願認錯，更不用說就算發生什麼大事，同樣不會有半點道歉的誠意。

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關鍵字：

男女, 感情, 日本, 出軌, 渣男, 跡象, 外遇
fashion.net

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