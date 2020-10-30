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亮・珠寶／懶人穿搭也時尚　多圈手環一只搞定

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▲▼ 多圈手環 。（圖／公關照）

▲伯爵之友Shiva Safai疊戴多個Possession系列手環，當中包括雙圈設計。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

疊戴手環流行多年，絲毫未見退燒跡象，若想創造多層次又想省去搭配時間，一只繞雙圈、甚至更多圈的貴金屬手環，便能展現時髦感。伯爵（PIAGET）品牌之友、模特兒企業家Shiva Safai示範品牌問世30周年的Possession系列手環穿搭，她不僅疊戴多個鑲滿美鑽的各種貴金屬款式，同時加入18K玫瑰金雙圈鑽石手環，雖沒有滿鑽款的華麗，但充滿氣勢。

▲▼ 多圈手環 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金雙圈鑽石手鐲，278,000元。

▲▼ 多圈手環 。（圖／公關照）▲▼ 多圈手環 。（圖／公關照）
▲卡地亞JUSTE UN CLOU玫瑰金雙圈鑽石手環（左）650,000元，雙圈舖鑽手環2,660,000元。（圖／卡地亞提供）

最常被明星、名媛戴上手的多圈手環設計，出自卡地亞（Cartier）1970年代紐約誕生的JUSTE UN CLOU系列，從釘子發想的線條打破珠寶常規、設計中性，今日看來依然前衛，從單圈延伸至存在感強烈的雙圈造型，款式包括細部鑲鑽或全鑲鑽。

▲▼ 多圈手環 。（圖／公關照）▲▼ 多圈手環 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列紅璽與鑽石雙圈手環（左）1,743,000元，SERPENTI系列鑽石雙圈手環3,390,000元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗（BVLGARI）Serpnti系列手環也是曝光度極高的作品，蛇形設計纏繞有理，恣意在手上纏繞單圈、雙圈或達到5圈之多，當中包括具象雙蛇頭造型的Serpnti Eyes on Me系列祖母綠與鑽石手環，以及由紅碧璽或縞瑪瑙代表蛇首、再由鑲滿鑽石的蛇麟紋繞成圈的款式，無須再疊戴其他作品，一款多圈手環就能展現時尚態度。

▲▼ 多圈手環 。（圖／公關照）▲▼ 多圈手環 。（圖／公關照）

▲Tiffany Paloma’s Melody 五環18K金鑲鑽手鐲（左）795,000元，五環18K白金鋪鑲鑽石手鐲2,435,000元。（圖／Tiffany提供）

有別於開式設計，Tiffany & Co.由畢卡索女兒Paloma Picasso創作的Paloma’s Melody系列手環，則以5個環圈相扣而成，取名為Melody，正代表環圈會隨手腕擺動或聚或散、相互輕敲出聲音，備有18K金或白金材質，各有當中一圈鑲滿鑽或全鑲鑽的奢華版本。

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關鍵字：

亮珠寶, PIAGET, 伯爵Cartier, 卡地亞, BVLGARI, 寶格麗, Tiffany
fashion.net

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