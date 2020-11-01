G-SHOCK電路板錶CP值激升　多附1錶圈、2條錶帶玩變身

▲G-SHOCK DWE-5600CC印刷電路版替換式套組，7,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

心儀G-SHOCK經典方形錶款5600系列，卻又掙扎該選哪一款，品牌聽到錶迷的心聲了，直接推出套組滿足粉絲，發表首款可替換式錶圈與錶帶組合DWE-5600CC，錶款整體以PCB印刷電路板的防焊綠漆為設計概念，同時附上另一款黑色錶圈與2條錶帶，讓錶主能輕鬆DIY更換新「錶」情。

▲G-SHOCK DWE-5600CC套組共有2個錶圈與3條錶帶可供替換，7,900元。

G-SHOCK將5600系列中實際使用的電路板設計，移轉印刷至DWE-5600CC的錶帶與錶殼，並將圖案延伸至錶盤，呈現充滿科技感的迷彩外觀，錶背也同樣有電路板圖案；為讓佩戴者能快速更換霧面黑色樹脂錶圈與黑色或黑白雙色電路板圖案的反光材質帆布錶帶，錶帶加上快拆滑桿設計，而以往錶圈都以螺絲固定於外殼上，此次改採4個碳纖維材質卡榫勾環固定，方便拆換出新組合。

▲G-SHOCK DWE-5600CC腕錶正反面均以印刷電路板為設計概念。

不僅擁有一只錶能變出多種樣貌受青睞，可按自己的心意訂製專屬錶款也很熱門，SWATCH推出的SWATCH X YOU 訂製系列，即不定期推出新畫布，讓錶迷能選擇喜愛的圖案區塊，打造專屬腕錶，近期品牌邀俄羅斯Youtuber ELLEN SHEIDLIN等3位名人創作畫布，以奇幻風格吸睛。

▲SWATCH X YOU訂製系列近期與俄羅斯網紅ELLEN SHEIDLIN合作，推出奇幻風格畫布供訂製。 （圖／翻攝SWATCH IG）

