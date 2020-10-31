私密處保養正夯！護理油、香氛噴霧人氣新品掀話題

▲近來私密處保養蔚為趨勢。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

近來女生越來越重視私密處保養，相較於臉部和身體，私密處反而疏於照顧，加上台灣氣候潮溼悶熱，若沒有適度通風和清潔，感染和異味就容易找上門。為了滿足女性需求，私密處保養選擇更為多元，以下幾個重點新品不可不知。

女生總習慣外出噴個香水，不僅聞了愉悅，保持香香狀態更是個禮貌，為了與人接觸能夠從容自在，維持私密處的乾爽、清潔也是必須。現代人因壓力使得免疫力、自淨作用不斷下降，這些都是導致味道的根源。

根據數據指出，大汗腺多半分布於私密部位，長時間處於不透氣環境，若是再遇上生理期，都是產生尷尬氣味的原因，別再為異味感到煩躁，現在起善用溫和清潔、植萃保養產品，呵護嬌弱私密肌膚。



▲THREE 純淨私密柔浴露，100ml，1,400元、純淨私密噴霧，30ml，1,400元。

THREE純淨私密柔浴露，以低刺激性、溫柔膚觸及清爽芳香，徹底淨化汗水，抑制異味產生。除了沐浴清潔，也推出可隨身攜帶的私密處香氛噴霧，以複方精油、芳香水、植物萃取精華，帶來舒適的清爽感受。



▲Lip Intimate Care 椰子香草私密物理油，75ml，1,280元。

除了女性熟悉的沐浴和香氛噴霧，近來私密護理油也超夯，主打天然植物配方，使用最高等級有機原料，輕盈質地卻擁有高度滋潤與修護，淡淡天然香氣使用起來很舒服，備受消費者好評。

▲女力紅 專利D甘露糖蔓越莓即食粉，990元。

除了外塗，吃的營養更能提供女性私密處的健康環境，營養師夏子雯表示，蔓越莓、芭樂等水果對私密保養好處多多，芭樂富含抗氧化的維生素C，有助免疫系統正常運作，蔓越莓中的前花青素具抗黏附活性，維持私密處酸鹼值，防止細菌滋生。

如果擔心市售蔓越莓汁及果乾，濃縮攝取到過多糖分，建議也可選擇是有專利相關成分萃取物的保健食品，以專業定量才能達到真正的保健效果。