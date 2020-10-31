fb ig video ETtoday search mobile

私密處保養正夯！護理油、香氛噴霧人氣新品掀話題

>

▲▼私密處保養盤點。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲近來私密處保養蔚為趨勢。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

近來女生越來越重視私密處保養，相較於臉部和身體，私密處反而疏於照顧，加上台灣氣候潮溼悶熱，若沒有適度通風和清潔，感染和異味就容易找上門。為了滿足女性需求，私密處保養選擇更為多元，以下幾個重點新品不可不知。

女生總習慣外出噴個香水，不僅聞了愉悅，保持香香狀態更是個禮貌，為了與人接觸能夠從容自在，維持私密處的乾爽、清潔也是必須。現代人因壓力使得免疫力、自淨作用不斷下降，這些都是導致味道的根源。

根據數據指出，大汗腺多半分布於私密部位，長時間處於不透氣環境，若是再遇上生理期，都是產生尷尬氣味的原因，別再為異味感到煩躁，現在起善用溫和清潔、植萃保養產品，呵護嬌弱私密肌膚。

▲▼私密保養盤點。（圖／品牌提供）
▲THREE 純淨私密柔浴露，100ml，1,400元、純淨私密噴霧，30ml，1,400元。

THREE純淨私密柔浴露，以低刺激性、溫柔膚觸及清爽芳香，徹底淨化汗水，抑制異味產生。除了沐浴清潔，也推出可隨身攜帶的私密處香氛噴霧，以複方精油、芳香水、植物萃取精華，帶來舒適的清爽感受。

▲▼私密處保養盤點。（圖／品牌提供）
▲Lip Intimate Care 椰子香草私密物理油，75ml，1,280元

除了女性熟悉的沐浴和香氛噴霧，近來私密護理油也超夯，主打天然植物配方，使用最高等級有機原料，輕盈質地卻擁有高度滋潤與修護，淡淡天然香氣使用起來很舒服，備受消費者好評。

▲▼私密處保養盤點。（圖／品牌提供）

▲女力紅 專利D甘露糖蔓越莓即食粉，990元。

除了外塗，吃的營養更能提供女性私密處的健康環境，營養師夏子雯表示，蔓越莓、芭樂等水果對私密保養好處多多，芭樂富含抗氧化的維生素C，有助免疫系統正常運作，蔓越莓中的前花青素具抗黏附活性，維持私密處酸鹼值，防止細菌滋生。

如果擔心市售蔓越莓汁及果乾，濃縮攝取到過多糖分，建議也可選擇是有專利相關成分萃取物的保健食品，以專業定量才能達到真正的保健效果。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

私密處保養, 保養, 清潔, 香氛, 護理油
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

侯佩岑穿20萬LV風衣慘變土豪　耍帥不成反被網批「很俗」

侯佩岑穿20萬LV風衣慘變土豪　耍帥不成反被網批「很俗」

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？

Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？

羅伯派汀森未婚妻顏值爆表　超狂螞蟻腰＋可愛個性誰都會愛上 朴信惠透視裝「黑Bra」現形辣翻　潔西卡、水晶姐妹顏值殺爆全場 史嘉蕾喬韓森低調完婚！5大勇敢金句：相互依偎很好，但不要迷失自己 LV黑色迷你包隱藏新清單！保值入門款TOP 7　預算內買到 孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸 惡搞現實的黑色幽默插畫　比玻璃心更脆弱的是「雞蛋」，完全摔不起 華莎公開韓女星「三明治吃法」！一步驟熱量激減　網：難怪這麼瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面