第一次戴假睫毛不失手！PONY私房秘訣＋超詳細步驟曝光

▲美妝大神PONY稱假睫毛是放大雙眼神器，更大方分享自己的配戴秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝Pony小紅書、IG

擁有700多萬粉絲的南韓美妝大神Pony（朴惠敏）擁有一身化妝神技，各種風格妝容都難不倒她，除了眼妝的配色和暈染讓人讚嘆，超常戴假睫毛的她更練就一手配戴神技，更直言假睫毛是讓眼睛放大兩倍的神器。她近日就大方分享自己戴假睫毛的詳細步驟和小秘訣，就算是化妝新手、手殘星人，只要照著做都能完美戴好不NG！

Step 1：準備好黏貼假睫毛時會用到的所有工具，包含假睫毛、睫毛膠水、鑷子、剪刀、睫毛夾。

Step 2：先去除假睫毛上多餘的黏膠，不然戴上眼可能會有反光情況，一看就很假。

Step 3：比對一下自己的眼睛長度，用小剪刀剪掉多餘的部分，把假睫毛調整成和眼睛相符的長度。

Step 4：在塑膠盒蓋上擠出一點假睫毛膠水，用膠水口沾少許膠水塗在假睫毛梗上，這樣能避免擠太多膠水而沾黏到眼皮上。

Step 5：假睫毛貼上眼時，先讓假睫毛的中央部位定點，固定好了以後，再調整眼尾，最後調整眼頭。貼的時候記得要盡量讓假睫毛貼近睫毛根部。

Step 6：以Z字形的方式刷上一層睫毛膏，使真睫毛和假睫毛黏合在一起，從側面看就不會有分層的情況，記得要從睫毛根部往上刷，並且讓真假睫毛都充分沾上睫毛膏。

Step 7：用睫毛夾輕輕夾一下全部睫毛，讓真睫毛和假睫毛能貼合地更緊密。

Step 8：最後用眼線筆把睫毛根部空白的部分填補起來，就能擁有捲翹睫毛大眼睛了。

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