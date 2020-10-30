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超神準！韓妞瘋「手機充電習慣」測驗，揭露你「真實內心」

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▲▼韓妞瘋「手機充電習慣」心理測驗。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

▲從手機充電習慣看內心，測過的都說準。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea，以下同）

編輯 / Lily

沒帶手機讓你超沒安全感，行動電源更是隨身攜帶嗎？韓妞間討論度超高的「手機充電」心理測驗，藉由「充電習慣」透露你的內心世界，你都剩下多少電量會開始充電呢？

▲▼韓妞瘋「手機充電習慣」心理測驗。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

#無時無刻都在充電

個性敏感細膩，留意生活每一個小細節，重視儀式感，總是希望另一半開心，願意為愛情付出一切，可稱得上是理想情人。因為很貼心，朋友都相當信賴你，願意和你說心裡話。

▲▼韓妞瘋「手機充電習慣」心理測驗。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

#約80%會想充電

你的個性讓人有點捉摸不定，有時像貓一般神秘安靜，有時又很外放的充滿熱情，挑選另一半時很注重對方的契合度，愛上了就不會拘泥小細節，認為兩個人在一起開心最重要。

▲▼韓妞瘋「手機充電習慣」心理測驗。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

#約50%會想充電

你常常想很多，心中有許多小劇場，但外表看起來神秘安靜，善於觀察的你，會在朋友有難時出手相救，算是相當有義氣。談戀愛容易委屈自己，為了顧全大局，總是配合另一半。

▲▼韓妞瘋「手機充電習慣」心理測驗。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

#約20%會想充電

你出了名的好人緣，喜歡向外結交新朋友，比較不習慣獨處，一談起戀愛容易奮不顧身、相信別人，總是愛在另一半面前逞強，其實有時候稍微示弱，會讓兩人的感情更加溫。

▲▼韓妞瘋「手機充電習慣」心理測驗。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

# 強制關機才會充電

你很容易被新鮮事物吸引，但做什麼總是三分鐘熱度。感情中你非常尊重另一半，願意給對方空間做自己的事情，兩人不只是情侶，更是最好的朋友，無話不談的感情讓人羨慕。

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關鍵字：

充電習慣, 手機, 心理測驗, 內心, 個性, 韓妞
fashion.net

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