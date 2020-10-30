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花生、奶酪是地雷！痘痘肌必知的6個飲食建議　2類消炎食物可多吃

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▲▼痘痘肌必知的飲食地雷。（圖／翻攝ＩＧ）

▲避開飲食上的致痘地雷，能幫助改善痘痘情況。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@midoricoo）

編輯／Amanda

努力做好清潔、遵循醫生保養建議，卻還是深受粉刺痘痘困擾的人，或許你的問題是出在飲食上。研究發現，高GI飲食、乳製品、高飽和脂肪及碘等因素與痤瘡形成有正相關，想改善痘痘問題，別忽略飲食上的4大地雷和2類有助於控制痘痘發炎情況的友好食物，搭配生活作息、適當清潔保養，就能快快擺脫痘痘惡夢。

1.少吃花生

含有白藜蘆醇的花生，本來是健康食物，還被稱為「長生果」，但花生中含有的花生四烯酸，會在體內轉化成容易引起發炎的因子，所以痘痘肌最好少吃。

▲▼痘痘肌必知的飲食地雷。（圖／翻攝ＩＧ）

▲研究證實高GI食物與痘痘有正相關關係，痘痘肌應減少攝取。（圖／翻攝IG@midoricoo）

2.少吃高GI值食物

高GI飲食會誘發痘痘生成且會促進發炎反應。吃進高GI食物後，血糖快速上升會誘發胰島素濃度提高，同時刺激睪固酮、IGF-1等荷爾蒙，刺激皮脂腺分泌，進而引發痘痘生成。而低GI飲食能使炎症減輕、皮脂腺縮小，進而避免誘發痤瘡。

▲▼痘痘肌必知的飲食地雷。（圖／翻攝ＩＧ）

▲燒烤類食物、乳清蛋白等都會加重粉刺痘痘情況。（圖／翻攝IG@midoricoo）

3.少吃奶酪、乳清蛋白

研究證實，高白胺酸(Leucine)食物會促進炎症發生，會使粉刺痘痘惡化，所以像是牛肉、奶酪、燒烤等食物都要少吃。另外，健身人士常吃的乳清蛋白、受愛美女性歡迎的膠原蛋白粉也都會加重粉刺痘痘情況，若需要吃營養補充品來幫助增肌，皮膚科醫師建議可改用植物來源的蛋白質。

4.高碘食物別攝取太多

碘也與痘痘有生成很有關，所以攝取像是海帶、紫菜、海參、海貝類等含高量碘的食物時要克制，別吃太多。

▲▼痘痘肌必知的飲食地雷。（圖／翻攝ＩＧ）

▲柑橘類含有豐富維生素C，能幫助減輕炎症。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

5.多吃新鮮蔬果

像是維生素C、E，穀胱甘肽（Glutathione），過氧化物歧化酶（SOD）等抗氧化物都能幫助減輕炎症，適當攝取能幫助改善痘痘情況。許多新鮮蔬菜水果都富含維生素C，像是芭樂、奇異果、柑橘類水果；而能幫助皮膚組織修復和癒合的維生素E則主要來自於天然植物油脂、植物種籽的胚芽，像是穀類、果仁、堅果類食物。

6.礦物質鋅

礦物質鋅能協助皮膚修復、幫助傷口癒合，有助於控制痘痘發炎情況，像是肉類、蛋類、堅果類和牡蠣、蟹、貝類等海產都富含礦物質鋅。

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關鍵字：

肌膚保養, 保養, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 冒痘, 長痘, 飲食, 食物, 地雷, 營養師
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