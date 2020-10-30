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IG燒爆New Balance 327換上「丹寧布」耍帥　再添3款夢幻新色

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記者王則絲／台北報導

New Balance 327絕對是今年最夯的球鞋之一，提供非常多的配色選擇，且男、女通殺，IG上洗版一片，從春夏一路延燒到秋冬，現在更成為了與各品牌聯名的指定鞋型。早先才與New Balance 合作M1300LV鞋款的LEVI'S，今日又宣布雙方將推出全新聯名系列，其中當然包括了最受矚目的New Balance 327鞋款的合作設計，採用丹寧布面拼接，共提供3款配色，11／10起登陸LEVI’S全美指定商店與APP。

▲new balance x levis。（圖／官方）

▲LEVI'S X NEW BALANCE 聯名系列。（圖／翻攝自LEVI'S，以下同）

New Balance 327的鞋型有多受歡迎應該以不用再多說，本次LEVI'S X NEW BALANCE 的聯名鞋款便是以此為基礎創作，想當然是挹注了LEVI'S最經典的「丹寧」元素，一口氣推出了三種牛仔布刷色的配色，包括淺丹寧、深色丹寧與灰色丹寧。

▲new balance x levis。（圖／官方）

▲new balance x levis。（圖／官方）

▲new balance x levis。（圖／官方）

▲LEVI'S X NEW BALANCE 聯名系列鞋款共推出三種配色。

LEVI'S X NEW BALANCE 聯名系列鞋款延續了327本身的線條區塊拼接，以及內側、外側「半半」不同色的手法，將丹寧布料運用於鞋身外側，內側則保持尼龍材質，與麂皮互相搭配。

其中淺色丹寧與米白色拼接的款式外型十分清新乾淨，特別適合女孩們駕馭；深藍色丹寧款式內側與杏色麂皮、白色的搭配則有較明顯的對比；灰色款式色調最為接近，較為低調一些，帶出一股復古、洗舊感。雙方品牌的聯名細節能從大N LOGO上的LEVI'S紅標看出，以及鞋墊上「Levi's for feet」的標誌。

▲new balance x levis。（圖／官方）

▲new balance x levis。（圖／官方）

▲new balance x levis。（圖／官方）

▲LEVI'S最新Lookbook。

New Balance 的327燒得火熱，在與LEVI'S聯名之前，今年稍早也與加州小眾時尚品牌STAUD展開合作推出聯名鞋款，看準女孩們的喜好，採用溫柔的淺奶茶色、米白色與適合秋冬季節的暗紅棕色做搭配，一推出便造成搶購，現在已呈現Sold Out 狀態。

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New balance, new balance 327, 327, LEVI’S, 聯名
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