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紐約第一名媛公開「暖色穿搭術」！　千鳥紋大衣、粉橘百褶裙秋冬必收

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記者鮑璿安／台北報導

34歲的紐約第一名媛Olivia Palermo（奧莉薇亞巴勒莫），在IG上擁有646萬粉絲，一舉一動都能成為時尚指標的她，近期公開了「義式混搭術」，以大衣與風衣成為秋冬必不可少的配件，像是MAX&Co.經典RUNAWAY大衣，以靈活印花點綴；或是天藍色圍裹式風衣，加入鮮豔粉橘的搭配，都是Olivia的經典穿搭。

▲▼ MAX&Co.。（圖／品牌提供）

▲Olivia Palermo穿著MAX&Co.經典RUNAWAY千鳥紋大衣，NT$28,900。（圖／品牌提供）

Olivia Palermo擅長運用色系搭配營造女性溫柔的都會感，近期她穿著MAX&Co.經典RUNAWAY大衣擺拍，衣著以合身版型帶出俐落氣息，而70年代的復古千鳥紋更是不退流行的象徵，再以特殊紗線染技巧，增強印花的鮮明立體度；同時Olivia Palermo運用A-line剪裁搭配本布腰帶點綴，更彰顯幹練，手提包款則出自南韓品牌The VOLON，立體小方包提升精緻度。

▲▼ MAX&Co.。（圖／品牌提供）

▲▼ MAX&Co.。（圖／品牌提供）

▲▼ MAX&Co.。（圖／品牌提供）

▲Olivia Palermo身穿天藍色薄紗長版風衣，NT$16,800；撞色拼接不規則百褶裙，NT$15,800。（圖／品牌提供）

換個造型，Olivia Palermo日前時裝周看秀時，換上天藍色圍裹式風衣，清新的淡藍薄紗設計宛如雲朵一般輕薄，再加入百褶工藝相互結合，使得整體層次感有顯著提高，而撞色拼接不規則百褶裙則代表了晚霞色彩的鮮豔粉橘，不規則的下襬剪裁，增添行走時的層次與飄逸感，成為秋冬最佳搭配。

另外，Olivia Palermo也很常在秋冬穿著大地色系單品，同樣淺藍色的百褶裙，也能在上身加入斜肩毛衣，創造上下重量感的落差，或是換上ETRO西裝外套，搭配白襯衫，從內而外散發都市幹練氣息，完美消化不同場合造型。

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關鍵字：

Olivia Palermo, 紐約, 名媛, 穿搭, 秋冬, 大衣, MAX&Co., IG
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