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「加入東森自然美是關鍵！」　黃雅羚拚轉型為二代接班

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【小人物大故事】

在北投保養市場頗有名聲的黃雅羚，沒有專屬的名片，只用一張店名名片代表自己，「我們是走團隊經營，我不太希望客人養成指定美容師的習慣，因每位美容師的技術與服務都很棒!」，黃雅羚表示，團隊經營的重要性，她年輕時就很有感觸，如今為讓女兒黃馨儀順利接班，積極轉型加入東森自然美，期望善用東森集團資源，打開年輕人的市場，助攻業績成長。

▲▼ 東森自然美北投光明店黃雅羚 。（圖／）

▲東森自然美北投光明店，店長黃雅羚老師與女兒黃馨儀（右），今年加入東森自然美。（圖／東森自然美提供）

「我從小就是一個需要承擔責任的人，家中經濟談不上小康，國中開始半工半讀，高中畢業，透過好友引薦，直接踏入美容行業的領域」東森自然美北投光明店黃雅羚分享，任何關於美的事物她都喜歡，儘管學徒時期的辛苦與薪水幾乎不成正比，但對黃雅羚而言，能夠從事美容業是一件幸福且值得堅持到底的選擇，因為如何從中獲得技術，累積實作經驗才是幫助自我成長的最佳養份。

待黃雅羚正式升格為美容師後，成長快速的她，經常需要獨立接待與服務客人，她表示「在服務的過程中，比較像是自己在學習如何當老闆，可以給顧客最好的服務」，在擁有大中小型美容機構的服務經驗後，黃雅羚更有勇氣挑戰「當老闆」的願望，25歲時因緣際會，頂下一間美容工作室，開啟創業人生，而老闆的身份也讓黃雅羚，可以自由安排時間，陪伴小孩成長。

然而，開店過程卻不如想像中順利，黃雅羚的工作室類似店面分租，隱身於美髮廳中，在一個沒有網路的世代，除了透過客人口碑介紹經營外，難有新增客源的方法。因此，黃雅羚以免費體驗活動做為起點，開幕的第一個禮拜，邀請新客免費護膚，後續再透過口耳相傳，成功引起顧客上門，加上黃雅羚的用心服務，慢慢累積客源，業績逐漸起色。

▲▼ 東森自然美北投光明店黃雅羚 。（圖／）

▲黃雅羚（左）為悉心照料兩個女兒，選擇自己出來開店。（圖／黃雅羚提供）

黃雅羚的美容護膚店在北投市場立足多年，就讀美容相關科系的女兒黃馨儀也一同加入，但母女間的相處，對黃雅羚來說是一大學問，女兒起初玩心重，雖黃雅羚從小地方慢慢教起，但卻也因「母親」的身份，讓女兒起了不少反抗之心，為有效指導，黃雅羚拜託好友或美容師協助，讓女兒從頭到尾，完整學習，女兒黃馨儀回憶說「高中實習時發現店裡需要人手，於是從高三開始就跟媽媽一直做到現在，但剛開始幾乎天天爭吵，後來才慢慢理解磨合，從分歧中找出中立做調整。」，女兒的年輕作風更是直接挑戰媽媽的傳統觀念，黃馨儀直言「現在不如以往，可以單靠觀光人潮帶起業績，要想辦法主動拉客，透過臉書廣告、Google商業店家建立等，曝光店面資訊，而不是在店內坐等客人」。

▲▼ 東森自然美北投光明店黃雅羚 。（圖／）

▲黃馨儀教媽媽黃雅羚學習利用網路資源，曝光店面資訊。（圖／東森自然美提供）

已有一套經營作風的黃馨儀，有時比媽媽黃雅羚更像老闆，但天下父母心，黃雅羚依舊擔憂女兒的接班路程，會步上她年輕時單打獨鬥的辛苦，而那樣的辛酸，黃雅羚體會很深地說「在美容產業中，若是品牌能見度高，市場佔比也就大，後續接班經營，我希望讓我的女兒可以在一個團隊下努力，運用團隊資源，不用再靠一己之力，打拼天下」，認識東森自然美，直接為黃雅羚最在意的二代接班注入一針強心劑，她說「自然美已經和以前不一樣了，東森集團資源強大，再造自然美品牌形象，透過話題宣傳，成為年輕人認識的品牌，集團的行銷資源，更有助店面經營，借力使力，相信我們可以發揮最大綜效」。

加入東森自然美後，最新的產品與技術，為老店注入新血，宛如新生，新客預約明顯增加，黃雅羚分享「自然美的水光儀器與產品完美結合，快速又有效，客人體驗過後都覺得驚艷。」而女兒黃馨儀也在旁指出「年輕人在保養護膚上，最重視安全、快速、有效，而水光課程完全符合年輕人的需求，操作上更是取代傳統美容的不足，粉刺不用再靠肉眼來清潔，可以直接用儀器打出來」。

▲▼ 東森自然美北投光明店黃雅羚 。（圖／）

▲二代接班人黃馨儀從小地方開始學習護膚技術與服務客人。（圖／東森自然美提供）

面對東森自然美全方位的產品與完善的教育訓練，讓黃雅羚了解到，她可以不用再擔心接班問題，也無需擔慮產品品質，她笑言「只要我想退休，就可以真正退休，交棒給女兒，做自己想做的事情」。能夠有如此從容的態度與決心，黃雅羚認為，加入東森自然美是一項加分的決定，更肯定東森王令麟總裁的領導風範，「王總裁是一位很霸氣、給人阿莎力的感覺，我相信只要跟著他的腳步走，就不會有問題」，黃雅羚表示。

談到未來人生的目標，黃雅羚規劃再打造另一間店面，專門服務VIP客人，做出高質感的差異化服務，而二代接班人黃馨儀則是從員工角度出發，希望給員工最好的工作環境，讓員工可以「上班努力工作，下班開心生活」，在團隊經營與公司領導下，成為年輕人喜歡的品牌，讓店內業績節節攀升，再創高峰，超越北投區美容市場龍頭地位。

▲▼ 東森自然美北投光明店黃雅羚 。（圖／）
▲黃雅羚期許做出高質感差異化服務，再開一間店專門服務VIP客人。（圖／東森自然美提供）

【小人物大故事】系列報導

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關鍵字：

小人物大故事, 東森自然美, 東森集團, 自然美, 王令麟
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