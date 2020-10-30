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侯佩岑穿20萬LV風衣慘變土豪　耍帥不成反被網批「很俗」

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▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

▲侯佩岑耍帥穿LV Monogram風衣，引來正反兩極評價。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑近日在臉書分享穿上LV（Louis Vuitton，路易威登）滿版Monogram印花的風衣照片，配上斜臉酷表情，透露「想耍帥」，還問粉絲「有成功嗎」？未料引來網友兩派極端意見，一派挺她到底讚美極了，另一派則毫不留情批評「很土、很俗」，認為可惜了她的氣質。

▲▼LV 。（圖／翻攝LV官網）

▲LV Monogram腰帶風衣正面點綴編織皮革鈕扣，綴滿Monogram印花圖案，204,000元。（圖／翻攝LV官網）

向來是時尚資優生的侯佩岑，鮮少穿搭布滿Logo的服裝或配件，這回嘗試LV超級搶眼的滿版Monogram印花圖案，果然讓粉絲看不習慣，認為太有土豪味。這件要價204,000元的風衣其實做工精緻，以復古風設計為出發點，綴有裁短衣袖和大型衣襟翻領，正面點綴編織皮革鈕扣，袖口則搭配船錨鈕扣，配有羊毛格紋襯裡，每個細節透露品牌的講究。

▲▼林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑穿LV與Nigo聯名的襯衫外套，50,000元。（圖／翻攝jjlin IG）

LV常將經典的Monogram印花融入各式服裝之中，林俊傑即為擁護者，常穿此印花的單品，品牌男裝藝術總監Virgil Abloh 攜手日本潮流名人Nigo 合作的LV²系列也被他納入收藏，將結合Monogram圖案與Giant Damier圖案的法蘭絨襯衫當外套穿，時髦有型。

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關鍵字：

侯佩岑, 林俊傑, Louis Vuitton, LV, 路易威登
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