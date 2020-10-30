最萌鉚釘包！VALENTINO推出「寵物訂製」請插畫家神還原毛小孩

▲VALENTINO加入「寵物訂製」的行列，請到藝術家Riccardo Cusimano讓你的萌寵跳上鉚釘包 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

看到各種萌寵就會不自覺掏出荷包，現在連VALENTINO也加入「寵物訂製」的行列，由著名插畫師兼藝術家Riccardo Cusimano操刀，根據客人所提供的寵物照片進行繪製，將獨一無二的插畫呈現在手袋上，並且加上主人名字縮寫，惟妙惟肖的模樣實在讓人難以抗拒！

▲VALENTINO GARAVANI ROCKSTUD PET 鉚釘萌寵系列以寵物插畫加上主人名字縮寫組成 。（圖／品牌提供）



VALENTINO鉚釘萌寵系列的主角就是自家的寵物，品牌請到插畫師兼藝術家Riccardo Cusimano參與設計，只要提供寵物照片，就能創作出獨一無二的萌寵畫像，不論是五官、毛色、眼神都能完美還原，並且連同主人的名字縮寫一起呈現在手袋上，極具鮮明的辨識度，出門絕對不撞包。

在 Instagram 查看這則貼文 Valentino（@maisonvalentino）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 上午 11:47 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Valentino（@maisonvalentino）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 29 日 下午 1:36 張貼

本系列將有三種款式的手袋、五種皮革顏色可供選擇，像是名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）就以自家黑白萌犬悄悄探頭的模樣，刻畫在英文首字母K之上，讓原本率性的鉚釘包款注入了可愛氣息；高人氣的星二代超模Kaia Gerber則是相中紅色鉚釘包，加入了愛犬的側臉圖案，擺在萌寵旁超級可愛，此外，獨家配套的狗狗皮帶和項圈也同步開賣，讓主人為愛犬打造獨一無二的美包。

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