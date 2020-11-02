「皮卡丘包」可愛到女星們撞得亂七八糟　背出門真的不「中二」

記者王則絲／台北報導

LONGCHAMP X Pokémon 聯名系列包款話題延燒，稍早《ET FASHION》也透過開箱影片帶讀者們近賞，相信已有不少人被燒得體無完膚，不過有些人可能會覺得，把皮卡丘穿戴在身上似乎有些彆扭，擔心在別人眼裡看起來會顯得很「中二」，但其實完全不會，今天就一起來看女星們如何搭配她們的「皮卡丘包」。

真心喜歡寶可夢皮卡丘，卻覺得害羞不敢太過招搖的話，LONGCHAMP和Pokémon聯名中的Le Pliage® Cuir 小羊皮摺疊包將會特別適合。

像是新生代演員王淨，挑選的是紅色款的皮卡丘迷你手提包，襯托出年輕青春的活力感，但是卻也不會因為顏色很跳而不好搭配，王淨私下特別喜歡寬寬鬆鬆的穿著，隨性的長版針織衫、大寬褲與球鞋，就能與之搭配，把大稻埕街道走成小歐洲。

▲王淨一身輕便，拎著皮卡丘包現身大稻埕，紅色Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage®迷你手提包NT＄18,700。（圖／翻攝自IG@_ginglebellaaa）



如果覺得自己已經不是年輕氣盛、可以駕馭鮮豔顏色的階段，那麼黑色當然是萬年首選，近看才能發現皮卡丘可愛的立體輪廓，變成一個低調的細節，即使是生了孩子的Dizzy蔡詩芸，還是凍齡女神許路兒，也都還是能藉著「皮卡丘包」耍Ｑ，無論是優雅的長版風衣，還是運動風裝扮都能輕鬆駕馭。

▲許路兒、蔡詩芸的黑色Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage®迷你手提包NT＄18,700。（圖／翻攝自IG@lurehsu、@dizzydizzo）



另外，本次LONGCHAMP和Pokémon聯名Le Pliage® Cuir 包款系列還有推出白色選擇，知名KOL莫莉便是帶著白色的小型皮卡丘Cuir 包到處遊玩，與她健康的小麥色肌膚特別搭！女星陳艾琳則是一手抱著孩子、一手拎著皮卡丘包，展現媽咪時尚。

▲莫莉Le Pliage®小型手提包，NT＄21,500、陳艾琳Le Pliage®迷你手提包，NT＄18,700。（圖／翻攝自IG@molly_chiang、＠chen_ai_ling51）



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