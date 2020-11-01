奧斯塔羅12星座一周運勢1102-1108　巨蟹職場朋友不誠實、天秤愛情穩定

20201102-1108奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！下周對於工作的付出與意願更加積極，願意爭取更多在工作上的表現，也讓主管、上司對於你的工作印象有更良好的感覺。

TOP2：獅子座愛情運最旺：下周對於感情的努力程度高上許多，過去不願意面對的問題或狀況，在下周願意拿出來解決以及傾聽對方想法。

TOP3：天秤座金錢運最旺！下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：留意工作職場上的合作對象，有不誠實及欺騙的狀況存在，讓工作狀況稍嫌緊張或是狀況不佳，要多注意。

2.牡羊座愛情運需要留意：感情的過往在下周浮現不少，讓自己在面對目前的感情覺得迷惘，雖不到留戀過去，但過往情感的經驗也將影響下周與另一半的情感互動。

3.水瓶座金錢運需要留意：金錢運勢較為平凡，沒有太大的起伏，如果有理財或是投資想法，下周建議多觀望就好了。

牡羊座



整體運勢★★

牡羊朋友下周寂寞感到相當強烈，面臨許多事情的瓶頸，多少讓自己感到無奈以及情緒欠佳的狀況，奧斯老師建議下周加強和朋友的互動有機會改善不少。

愛情運勢★★

突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業（學業）運勢★★

對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到自己的工作。

金錢運勢★★

財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

金牛座

整體運勢★★★★

金牛朋友自信心的向上提昇也讓你下禮拜在處理事情上變得更加順利，提醒多加注意自己的能力所在，可別接下一堆自己都做不來反而只會累壞自己的事物。

愛情運勢★★★★

雙方在下周不知道是看開了還是了解現實了，開始願意把過去的問題都拋在一旁，開始一段全新的感情生活。



事業（學業）運勢★★★★★

願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況在自有事業朋友也將是個福音，代表下周事業將有更多元的發展，也通常能發展的還不錯。

金錢運勢★★★★★

下周正財運勢良好，在工作上所做的付出都有望在薪水上得到實質回饋。

雙子座



整體運勢★★★★★

雙子朋友對於自己的目標也更加明確，面對許多事情時也顯得游刃有餘，做起事來顯得衝勁十足，奧斯建議要好好把握下周的時間。

愛情運勢★★★★★

雙方的情感在下周顯得毫無拘束，在這段情感中雙方都感覺到頗大的空間，也因為如此下周雙方對於情感的付出，是完全非常用心的。



事業（學業）運勢★★★★

許多的目標或規劃都在下周得到了驗證，也代表目前的計畫是正確的，而如果是業務工作性質的朋友下周如果有出差談合作的機會，成功機會也大上許多。



金錢運勢★★★★

偏財運勢優於正財運，下周或許可以小小試個手氣，有望進點小財。

巨蟹座



整體運勢★★★★

巨蟹朋友下周顯得積極許多，面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，不願坐視不管問題的發展或忽略問題。



愛情運勢★★★

感情方面則不盡理想，要多注意另一半的行蹤，或許有那麼點不誠實的狀況存在，雖不致分手，但卻有爭執的徵兆存在，多注意。

事業（學業）運勢★★

學事業方面積極許多，但卻有為達成功而選擇不擇手段的方式進行，奧斯提醒下周做事要腳踏實地一點會比較好，另外要留意合作對象的誠實。

金錢運勢★★

正偏財運都不慎理想，要多注意金錢流向，有受到欺騙的隱憂。

獅子座



整體運勢★★★

獅子的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式。

愛情運勢★★★

看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

處女座



整體運勢★★★

處女朋友下周的情緒受到環境影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些。避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★

下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業（學業）運勢★★★★

在目前的學事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★

偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

天秤座



整體運勢★★★★

天秤座的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，所以好好把握下周難得的平靜。

愛情運勢★★★★

愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係下周也相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好。

事業（學業）運勢★★★★

在學事業方面，也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，只是下周有新工作任務的出現，讓自己稍微忙碌一點。

金錢運勢★★★★

下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息。

天蠍座



整體運勢★★

天蠍朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多，些許阻礙了雙方情感的發展，要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況，奧斯提醒下周工作方面要適時的放鬆。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範感覺不悅，但還是會選擇遷就現況。



愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，開始較不受到過去的影響。



事業（學業）運勢★★★

下周積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期，要好好把握。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，要避免不必要的開銷。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友下周要稍微當心了，過往的努力是否又都沒有朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響導致有些許破壞的暗示存在。

愛情運勢★★

問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題，要兩人好好的溝通與努力。

事業（學業）運勢★★★

下周呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前環境沒有什麼信心，也不覺得自己能夠勝任怎樣的工作，要多加注意。

金錢運勢★★

財運不佳的一周，投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能。

水瓶座



整體運勢★★★

水瓶朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，造成整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方下周對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況。

事業（學業）運勢★★★

將有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友，下周則顯得比較沒有動力了，雖然腦海中仍舊有努力想法也想付諸行動，但卻始終怠惰了起來，面對人事物，也顯得提不起勁。



愛情運勢★★

對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有太想多做些什麼或多付出些什麼，而這樣的狀況另一半是感受的非常清楚，要多注意。

事業（學業）運勢★★

提不起勁的狀況顯得更加明顯，基本上工作方面不會有太大的起伏，單純是自己對工作比較沒有想做太多的想法存在，且面對同事或上司之間也會表現出冷淡的狀況。

金錢運勢★★

正財運運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周奧斯建議守成就好。

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