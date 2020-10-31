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柯南、安室透轉職當甜點主廚！超逼真熔岩巧克力　好想咬一口

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編輯／ChiNg

「真相永遠只有一個」這句話肯定能引起很多共鳴，家喻戶曉的《名偵探柯南》陪伴我們從小到大，而柯南本人卻始終沒長大，這次日本玩具品牌RE-MENT推出「Patisserie CONAN」柯南主題系列甜點模型，由柯南擔任主廚，除此之外還有神秘帥氣的基德和聰明高冷的灰原等，做工細緻就好像真的甜點一樣，全系列共六款等你來蒐集。

▲▼日本糖果玩具品牌推柯南主題造型系列。（圖／翻攝自re-ment.co.jp）

▲《名偵探柯南》甜點店開張。（圖／翻攝自re-ment.co.jp，下同）

＃柯南布朗尼

柯南大廚的今日甜點是熔岩布朗尼，外酥內軟還會爆漿，看起來超級逼真，讓人看了肚子好餓。

▲▼日本糖果玩具品牌推柯南主題造型系列。（圖／翻攝自re-ment.co.jp）

▲尺寸約115X70X60mm。

＃基德冰淇淋蘇打

擁有大票粉絲喜愛的神秘角色怪盜基德也來參一咖，Q版的他變成你的杯緣子，鬼靈精怪的表情肯定又要迷倒一堆人。

▲▼日本糖果玩具品牌推柯南主題造型系列。（圖／翻攝自re-ment.co.jp）

＃灰原特調飲料

這款灰原特調的檸檬紅茶由灰原本人幫大家攪拌，搭配茶杯杯緣插著檸檬片使人感覺備感悠閒，是不是該來一杯下午茶了呢？

▲▼日本糖果玩具品牌推柯南主題造型系列。（圖／翻攝自re-ment.co.jp）

＃世良葡萄塔

酸酸甜甜的葡萄塔上坐的可是我們同樣被困在小孩身體裡的世良，這可是難得的機會能看到帥氣的她俏皮地眨眼。

▲▼日本糖果玩具品牌推柯南主題造型系列。（圖／翻攝自re-ment.co.jp）

＃赤井咖啡凍

而這款咖啡凍的代言人則是赤井秀一，不僅僅只是普通的咖啡凍，上面還附有香草冰淇淋以及香濃鮮奶油和薄荷葉，視覺效果真是絕配。

▲▼日本糖果玩具品牌推柯南主題造型系列。（圖／翻攝自re-ment.co.jp）

＃安室透鬆餅

乾扁扁的鬆餅已經不吸引人了，讓安室透幫你淋上鮮奶油和美味可口的草莓，這款看起來極具動態感，彷彿可以感受到液體在流動。

▲▼日本糖果玩具品牌推柯南主題造型系列。（圖／翻攝自re-ment.co.jp）

粉絲們快來跟柯南一起吃下午茶吧，全系列共六款，每款定價皆為900日圓（約NT$247）。

另外，不只柯南要玩翻可愛食物，日本夢幻家居雜貨品牌Cocoonist也首度與日本明治旗下品牌阿波羅巧克力聯名，預計於11／19推出一系列以巧克力＆草莓為主題的商品，無論是吊飾、手機殼還是水壺樣樣都有，而其中最引人注目的非包包莫屬，不僅包包本身設計成草莓粉嫩的樣貌，連拉鍊都是做成巧克力的形狀，讓人看了少女心大發作，全系列商品飄散出甜膩膩的巧克力與酸滋滋的草莓氣息，好想偷咬一口，有興趣的人可以於販售日期至官網鎖定最新消息。
 

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關鍵字：

柯南, 名偵探柯南, 模型, 日本, 動漫
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