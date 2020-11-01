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先挑杯子再入住、選幾張「景點卡」開始小旅行　新竹「或者風旅」巧思處處

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

認識「或者」是先造訪新竹舊城區的或者工藝櫥窗，因為喜歡、後來又專程去了竹北的「或者書店」，聽聞他們要開民宿，而且還是天字第一號拿到合法執照的新竹市民宿，真可讓我充滿期待。連房間長什麼樣子都還不知道，就迫不急待第一時間來開箱，果然，不光驚艷，也很感動！有趣的是，大概真的是品味相近，入住當天，神默契的我竟跟工作人員完全撞衫，穿著一模模一樣樣的衣服前來，不光同品牌還是同一款，還有什麼好說？完全就是屬於我風格的民宿來著。

▲ 意外的撞衫巧合，拉起美好的投契緣分（左1 管家阿狗、右1 管家阿映、右2 店長佩柔 ）

▲3F 公共空間一角，單椅老件從台南挑選購回

▲民宿主人珍藏的樂器，歡迎房客自由敲擊演奏

星野 OMO 飯店激發引領房客探索舊城區的旅行靈感

這間我的民宿，落腳在新竹市的舊城區，距離或者工藝櫥窗散步只要 4 分鐘，位於竹市核心帶來的交通便利性是其次，住在這，更吸引我的是能擁有生活在舊城區的美好體驗。不管是百年中藥店鴻安堂、剛開放的新竹州圖書館，都在步行範圍內，越晚越熱鬧的東門市場，只要散步 6 分鐘就能嚐到各國美味，回來路上還可買支好吃的 814 大同冰棒。若初來乍到不知怎麼玩？沒關係，民宿 1F 設了個旅人亭，裡頭懸掛近 20 張民宿嚴選的新竹景點卡，分為在地生活、老屋欣力以及管家們喜歡的新竹小店，一共三種分類，房客只要選幾張卡來按圖索驥，就能是一趟專屬的新竹小旅行。更棒的是，只要提前預約，管家還會提供一小時的 VIP 級街區導覽。店長分享這些是日本星野集團旗下引領旅客認識在地為特色的 OMO 飯店所帶給她的靈感，聽了我很感動，不愧是花了兩年時間規劃所耐心慢熬的旅宿作品，他們做足了功課，不光向內爬梳與盤點在地文化觀光資源，也向外取經學習他山之石，再進行調整轉化。

▲旅人亭的景點小卡，正面請來高雄插畫家手繪，背面則是動人的說明介紹

▲圓角設計，是室內空間的一大特色

以新竹五種風命名房間主題

民宿取名「或者風旅」，位於屋齡約 40 年左右的老房三、四層樓，一、二樓是他們的「MUI 14」餐廳，使用西式烹調手法來賦予大新竹 14 個鄉鎮市的食材不同味道，非常精彩。民宿共有五個房間，每個房間命名同樣延續民宿名字，以新竹最具特色的「風」來取名，新竹的風，在不同地方吹拂，感受大不同，於是，吹海風、穿城風、稻浪風、溪谷風以及山稜風，這五種風不光是房間門口的題字，很用心的，也是該間房的空間佈置主題，甚至，還成為房間書架上的選書依據。

▲每間房都有不同的風名

五間房的命名，是本地長大的邱佩柔店長依據童年經驗與在地觀察所發想。我連住兩晚，第一晚入住的是溪谷風，店長說小時候他們家會去內灣烤肉，於是印象中河床上的灰色大石頭，就變成了房間的混泥土牆壁，灰色，同時還成了鋪在棉被上的床巾，下方床墊則是好睡的「眠豆腐」。讓我更驚喜的是，架上陳列的書，封面或書背也清一色是灰色系，書的主題亦多與水有關，來呼應溪谷。

▲溪谷風，以灰牆質樸搭配溫暖的木頭

▲仔細看，牆壁用的不是白色，而是很有質感的淺灰

▲選用的燈具也都充滿設計感

或者工藝櫥窗的風格選物，房客用得到

我隔天換到同在三樓的對面房間：穿城風，那是以老城區為概念所設計的房間，裡頭擺放了阿嬤的櫥櫃，帶有古味的五格屜，很自然的、我第一時間湊去看這間選放了哪些書，有街屋主題、風土經濟學等，都扣緊著老屋欣生，當初光是選書，就不知花了多少心思。同樣用心的，還有選物，許多用品與飾品，是來自附近的「或者工藝櫥窗」，不管優雅或質樸，皆具質感，他們希望傳達給房客的是，那些物品其實都能很貼近生活，並可藉此創造美好的使用體驗，這種大方的分享與給予，讓人欣賞與感謝。此外，辦理入住時，管家還會帶領房客先挑選一只獨一無二的陶藝家手作品，那將成為入住期間專屬使用的杯子。

▲帶些懷舊味道的穿城風房間

▲我喜歡洗手間裡帶些俐落又溫潤的線條

▲挑選杯子，每個都別具特色，讓人難以抉擇

聽黑膠 讀選書，公共空間舒服的想賴著不走

五個房間格局略有不同，兩層樓最靠近樓梯的房間設有浴池，不過整體來說，房間都不算大，因當初設計師把更多空間都留給了公共空間，對我來說，那是或者風旅的最大特色之一。三樓的公共空間有一大面書櫃，扣緊旅人可能會有的四種心情來進行選書，包括幸福、探索、療癒與享受孤獨，或許，這趟旅行的意義，就在閱讀的字裡行間裡，被不經易的獲得。挑一本書，到旁邊的小吧台泡杯茶，然後找個位置舒服坐下，主人大方分享自己珍藏的黑膠與 CD，音響也很不錯，當唱針一放下，隨著樂音播放，時間轉速也被放慢下來，就像我從架上取下的書名那般：歲月靜好。

▲舒適的 3F 公共空間

▲過好生活，儀式感的存在確實有其必要性

▲有多久沒好好欣賞一首曲子了？

▲喝杯茶，翻翻書，發發呆，都好

開放式廚房提供房客自在下廚

三樓這個融合圖書與音樂的空間，舒服的足以讓人待上整天，不過難免好奇，那四樓的公共空間又是什麼樣？可搭電梯或拾階而上，若喜歡在旅行時到當地市場買些食材下廚，肯定會喜歡四樓的開放式廚房，就算不擅廚藝如我，也會忍不住想趕快自己磨豆、手沖一杯咖啡來品嚐。這裏也是房客吃早餐的地方，早餐由管家自己動手準備，除了健康味美，也加了在地巧思，像我這早就吃到塗抹豆腐乳醬的山東大饅頭切片，那讓我想到前些日子才去參觀過的新竹眷村博物館，他們把在地的歷史文化，也讓房客用味蕾給品嚐了。

▲甚至連咖啡豆都貼心準備了，手沖咖啡自己來

▲美麗的餐桌，早餐也在此享用

▲各式廚具一應俱全，提供房客自由使用

▲豐盛美味的早餐，誠意充滿

店長與管家，是或者風旅讓人感動的靈魂

稍早提到，公共空間只是這間民宿的最大特色之一，那其二當屬民宿最重要的靈魂：人。或者風旅由店長佩柔帶領著兩位年輕充滿活力的管家：阿狗與阿映，從跟他們三位互動的過程中，除了服務的熱忱，更重要是我能感受到他們對在地的熱情，那肯定是入住民宿最美好的部分，透過挖掘與交流，分享與看見屬於這塊土地更多的美好及感動。

▲民宿的工作夥伴們，像跟朋友一般，相處沒壓力

▲管家悉心準備早餐中

▲用美好食物為房客開啟一天

上回入住金普頓大安酒店，聽公關分享他們所勾勒的目標族群是喜歡設計、藝術、一切美的事物之型男型女，這回我聽店長佩柔說起他們的人設，不是房客而是民宿主人自己，這可有趣。

「在地人，熱愛新竹，喜歡到處探索，是一名西餐背景的食物設計師，喜與人分享食物並以不同方式呈現食材，因愛交朋友，希望朋友用完餐後，可以順道住下來」

於是，新竹有了結合「MUI 14」餐廳的「或者風旅」，如此有溫度的存在…

▲藍色調的吹海風房間

▲吹海風提供浴池可舒服泡個澡

/ Info. /

或者風旅

官網 | 臉書

地址：新竹市大同路175號

電話：03-5220505

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 新竹, 或者風旅
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