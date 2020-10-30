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勞迷又要搶了！　保羅紐曼紅字Daytona 2859萬元起標

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▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲保羅紐曼戴老婆Joanne Woodward送他的結婚25周年禮物勞力士「Big Red」 Rolex Cosmograph Daytona腕錶，登上雜誌封面。（圖／翻攝Phillips Watches臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（Phillips）鐘錶部門聯手Bacs & Russo發威，將於紐約時間12月12日舉行Racing Pulse錶款線上拍賣端出2位名人曾佩戴的重要錶款，一款是已故奧斯卡影帝保羅紐曼（Paul Newman）生前擁有的勞力士（Rolex）「Big Red」Cosmograph Daytona腕錶，估價100萬美元起（約台幣2859萬元）；另一焦點是史提夫麥昆（Steve McQueen）於1971年在電影《極速狂飆》（Le Mans）佩戴的TAG Heuer（泰格豪雅）Monaco Ref. 1133腕錶現蹤了！

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲錶背刻有「Drive slowly Joanne」字樣，是老婆給保羅紐曼愛的叮嚀，估價約2859萬元起。

富藝斯於2017年拍賣保羅紐曼型號6239、配置exotic面盤的勞力士Daytona腕錶，以超過台幣5億3000萬元的天價賣出，創下當時史上最貴錶款紀錄，目前雖已被PP（Patek Philippe，百達翡麗）超越最高價紀錄，但仍是錶界傳奇之一。將於12月登上線上拍賣的保羅紐曼錶，是奧斯卡影后老婆Joanne Woodward於1983年送他的結婚25周年禮物勞力士，6時位置有紅字標示的Daytona字樣被暱稱為「Big Red」，錶背則刻有老婆愛的叮嚀「Drive slowly Joanne」字樣，要他小心駕駛。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲保羅紐曼2008年將此款勞力士傳承給小女兒Clea Newman Soderlund，她完善收藏至今交給富藝斯拍賣。

這只愛的勞力士，保羅紐曼戴了25年，期間常戴著拍攝雜誌封面，直到2008年傳承給小女兒Clea Newman Soderlund，她妥善保存至今，決定委託富藝斯進行拍賣，部分收益將捐給支持有機食物的紐曼家族基金會，預估又將掀起一波競標熱潮。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲史提夫麥昆在電影《Le Mans極速狂飆》中佩戴TAG Heuer Monaco Ref. 1133腕錶，將登上富藝斯拍賣會。

同場另一亮點為影星史提夫麥昆在電影《極速狂飆》中佩戴的TAG Heuer（泰格豪雅）Monaco Ref. 1133腕錶，此錶款讓品牌的Monaco系列自此聲名大噪，他於電影殺青之際，將錶送給電影總技師、也是他的私人技師Haig Alltounian，錶背還刻有「TO HAIG Le MANS 1970」字樣，意義非凡，目前起標價未定。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲史提夫麥昆將TAG Heuer Monaco Ref. 1133腕錶送給技師Haig Alltounian，錶背刻有「TO HAIG Le MANS 1970」字樣。
 

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關鍵字：

保羅紐曼, 富藝斯, 勞力士, TAG Heuer
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