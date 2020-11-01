聞到香味了！「唐揚炸雞抱枕」酥脆麵衣超逼真　還會發出滋滋炸聲

▲日本品牌推唐揚炸雞造型抱枕，讓你帶著美味可口的炸雞一起進入夢鄉。（圖／翻攝自felissimo.co.jp，下同）



編輯／ChiNg

眼看秋天一下就要結束了，寒冷的冬天只想窩在家裡好好睡覺，就連吃飯也好懶得出門，不如就把食物帶上床吧！日本品牌YOU+MORE推出這款「多汁的唐揚炸雞抱枕」，外層裹的酥炸麵衣超級逼真，無論是色澤還是陰影漸層看起來仿佛就是真的炸雞，快抱走一個美味可口的唐揚雞一起冬眠吧。每款定價為3300日圓（約NT$905），若一次購買三款便會再贈送一個切片檸檬造型抱枕。

有別於普通的抱枕，這款設計了口袋夾層，只要把手機放入就會聽到炸雞的聲音，實在是太療癒了；沒有床頭也沒關係，除了可以放音樂幫助睡眠以外，再也不怕手機放太遠聽不到鬧鐘的聲音，便利度真是大幅提升。最有趣的是官網竟然還放上了炸雞聲的影片，此炸雞抱枕全系列共有三款，有興趣的人千萬不要錯過。

天冷了就是需要一些毛茸茸的東西來暖心，Felissimo也與推特知名插畫家995攜手推出「貓鈴鐺造型包包」，主題環繞於貓咪們迷人的背影，把高冷的貓咪們做成造型包包，而其中最可愛的便是那圓圓又短短的尾巴，再加上由於牠們心情很好，因此尾巴總是豎立著的，實在是非常療癒的設計。全系列共有四款，無論是灰、黑、黃還是棕色的款式都超級燒，表情也會依款式不同而有差異，像是黑貓則是帶有淺淺的微笑，傻愣愣的樣子讓人完全沒有抵抗力。

▲全系列共四款造型，每款定價皆為1800日圓（約NT$494）。（圖／翻攝自nekobu.com）



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