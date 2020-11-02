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聖誕彩妝懶人包！限量5款唇膏、蜜粉球，金燦風比常態盤更值得收

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記者李薇／綜合報導

聖誕節雖然還有一段時間，但聖誕彩妝已經全部出爐，很多品牌都在推出美美的聖誕限量系列，《ET FASHION》就整理多款必買的聖誕彩妝系列，不但外型包裝美到不行，內在也是非常實用，重點是只要擺在那邊，就會很有聖誕的氣氛，絕對是一定要入手。

▲嬌蘭,紀梵希,THREE,Celvoke,蘭芝,聖誕彩妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

1.嬌蘭 幻彩流星蜜粉球金耀蜂舞限量版，售價2480元

身為嬌蘭幻彩流星蜜粉球的愛用者，若是想要為歲末妝容增添一絲金燦聖誕佳節氛圍，法國嬌蘭特別打造這款幻彩流星蜜粉球「金耀蜂舞限量版」。這個限量版本以常賣版#02白皙色號，此代表性色調為基礎，與新添的金色蜜粉球相輝映，讓色彩更加鮮豔亮麗！其盛裝在復古別緻的金色圓盒中，盒身刻有舞蜂，以歌頌法國嬌蘭經典的品牌象徵。

▲嬌蘭,紀梵希,THREE,Celvoke,蘭芝,聖誕彩妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

2.紀梵希 香吻誘惑唇膏、香吻誘惑絲絨唇膏

香吻誘惑唇膏#500聖誕限量版呈現獨特的深紅李子色，加入滿滿超微珍珠光微粒，使雙唇綻放神秘而閃耀的性感光暈。而換上全新限量管身的香吻誘惑絲絨唇膏#37紅色種子聖誕限量版，自2019年推出後，已成為紀梵希唇膏的超級明星色號與經典。

▲嬌蘭,紀梵希,THREE,Celvoke,蘭芝,聖誕彩妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

3.蘭芝 睡美人唇膜禮盒2020聖誕版，售價790元

女孩們Q嫩雙唇的守護者睡美人極萃滋養晚安唇膜，利用獨家包膜鎖水科技，長達八小時的鎖水修護，只要在睡前敷上一層，隔天醒來乾裂唇也能變柔嫩唇，同時讓唇紋不明顯，無論霧面唇膏或水感唇彩，全都完美呈現！此外，今年新加入葡萄口味，擦上瞬間就像吃了超可愛的小熊軟糖，讓雙唇就像吃葡萄果汁ＱＱ糖那樣甜蜜誘人！

▲嬌蘭,紀梵希,THREE,Celvoke,蘭芝,聖誕彩妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

4.THREE 華麗搖滾采粧盒，售價3200元

令人著迷的耀眼神情隨之飛舞,集結霜狀眼影與頰彩的限定采粧盒，燦爛的四色眼影「魅光幻眸眼采盒Ally」，打造出零界線的顏色與光澤的霜狀眼影，漸層式的頰彩，宛如細緻研磨後散發出無瑕光澤，以充滿躍動的絕佳發色,共舞出華麗氛圍，時尚洗練的柔滑質感中,散發出激情華麗搖滾的氣息。

▲嬌蘭,紀梵希,THREE,Celvoke,蘭芝,聖誕彩妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

5.Celvoke 玩色彩妝霜耶誕組，售價3100元

此次Celvoke推出超人氣霜狀質地的 #玩色彩妝霜耶誕組，以4種玫瑰色系打造出溫柔迷人眼妝、甜美系頰彩、嬌嫩的唇色,可說是零廢色萬用的彩妝盤，一盤打造全臉重點妝容，呈現夢幻又絢麗的幸福仙氣妝感，讓你外出靠這盤就能搞定全臉色彩，出遊美麗又優雅!

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關鍵字：

嬌蘭, 紀梵希, THREE, Celvoke, 蘭芝, 聖誕彩妝, 彩妝
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