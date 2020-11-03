用愛自拍、吃零食的生活習慣打造「易瘦體質」　跟減肥地獄說BYE

▲想減肥就要建立易瘦體質的生活習慣，不要一昧的少吃。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

想要均勻體態是每個人的目標，說到減重每個人先做的方式都一樣，就是「少吃」，但若不培養健康的心態，只會太過依賴這種方法，而陷入「多吃一點就變胖」的減肥地獄，想讓身材長期保持得宜，需要的不是控制食慾，而是擁有正確的生活習慣，愛自拍或適量吃零甜食，才是能讓身材持之以恆的方法。

正視身體的感受

許多人都不喜歡吃青菜，但找機會試著感受一下，選一週的每一天吃了足夠青菜，會發現自己身體循環變好了、排便順暢，好好體驗這種變得更輕鬆的感覺，你就會下意識地想要更多，每餐就會開始想要多攝取一些青菜，或者開始運動。

變得愛自拍看看

如果你現在想要減重，先為自己設定一個目標，然後用每天自拍的方式記錄下來，記得關掉手機上的修圖程式，從真實的照片中你會發覺自己想要雕塑的局部曲線，還能追蹤你的成果，不要總看著體重機上的數字而已。

每天30分鐘的堅持

生活很忙很累，每天加班到很晚才下班，但無論如何都要給自己定時定量運動的提醒，並堅持下去，若真的很忙不一定要花時間去健身房，在家做一些簡單的伸展或地板運動，至少給身體半小時的時間，週末再考慮去健身房或跑步等。

用80／20的法則對待飲食

當然飲食控制是減重的一環，但過度苛刻的對待自己要攝取的食物，只會讓心情更差，連帶的讓下意識認為「減肥是痛苦的事」，自然耐受期就會減短，容易放棄又重啟，落入減肥地獄的輪迴，使用80／20的法則，80％選擇健康高纖的食物，20%可以吃自己喜愛的甜食、零食等，才是能長久施行的做法。

三餐定時定量

定時定量的攝取餐點跟養分，才不會讓身體的吸收忽上忽下，假設這一餐刻意不吃，長時間飢餓的身體會在下一餐「加倍奉還」，導致成為溜溜球體型，此外補充足夠的水分，幫助代謝也相當重要，搭配足夠的睡眠，為身體打造一個穩固的基礎，都是隨手可做到的事。