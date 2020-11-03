fb ig video ETtoday search mobile

用愛自拍、吃零食的生活習慣打造「易瘦體質」　跟減肥地獄說BYE

>

▲運動,減肥（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲想減肥就要建立易瘦體質的生活習慣，不要一昧的少吃。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

想要均勻體態是每個人的目標，說到減重每個人先做的方式都一樣，就是「少吃」，但若不培養健康的心態，只會太過依賴這種方法，而陷入「多吃一點就變胖」的減肥地獄，想讓身材長期保持得宜，需要的不是控制食慾，而是擁有正確的生活習慣，愛自拍或適量吃零甜食，才是能讓身材持之以恆的方法。

正視身體的感受
許多人都不喜歡吃青菜，但找機會試著感受一下，選一週的每一天吃了足夠青菜，會發現自己身體循環變好了、排便順暢，好好體驗這種變得更輕鬆的感覺，你就會下意識地想要更多，每餐就會開始想要多攝取一些青菜，或者開始運動。

▲女性,減肥,易瘦,健康,自拍。（圖／unsplash）

變得愛自拍看看
如果你現在想要減重，先為自己設定一個目標，然後用每天自拍的方式記錄下來，記得關掉手機上的修圖程式，從真實的照片中你會發覺自己想要雕塑的局部曲線，還能追蹤你的成果，不要總看著體重機上的數字而已。

▲女性,減肥,易瘦,健康,自拍。（圖／unsplash）

每天30分鐘的堅持
生活很忙很累，每天加班到很晚才下班，但無論如何都要給自己定時定量運動的提醒，並堅持下去，若真的很忙不一定要花時間去健身房，在家做一些簡單的伸展或地板運動，至少給身體半小時的時間，週末再考慮去健身房或跑步等。

▲AMME,瘦身,減肥。（圖／pexels）

用80／20的法則對待飲食
當然飲食控制是減重的一環，但過度苛刻的對待自己要攝取的食物，只會讓心情更差，連帶的讓下意識認為「減肥是痛苦的事」，自然耐受期就會減短，容易放棄又重啟，落入減肥地獄的輪迴，使用80／20的法則，80％選擇健康高纖的食物，20%可以吃自己喜愛的甜食、零食等，才是能長久施行的做法。

▲減肥食物。（圖／pixabay）

三餐定時定量
定時定量的攝取餐點跟養分，才不會讓身體的吸收忽上忽下，假設這一餐刻意不吃，長時間飢餓的身體會在下一餐「加倍奉還」，導致成為溜溜球體型，此外補充足夠的水分，幫助代謝也相當重要，搭配足夠的睡眠，為身體打造一個穩固的基礎，都是隨手可做到的事。

▲減肥食物。（圖／pixabay）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

減肥, 習慣, 健康, 卡路里
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買

肚子越吃越平！盤點6款「瘦小腹食物」，優格要睡前吃才有效

肚子越吃越平！盤點6款「瘦小腹食物」，優格要睡前吃才有效

「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合

「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合

失戀前三個月是關鍵期！用三階段向遺憾與美好道別　重新找回自己 全智賢駕馭羽絨衣、雙腿像筷子般瘦　3招必學穿搭計 BURBERRY變奏版編織、Monogram「TB包」絕美開箱　僅一間店有賣 GUCCI迪士尼聯名還沒完！唐老鴨老花包、黛西戒指跟耳環太燒 精油會過期？保存期限4大關鍵　第4種最好半年內用完 迪麗熱巴薄紗亮片裙「挖空到腰」！　肩帶下滑包覆胸線辣翻了 日妞瘋狂囤貨的「無印良品」導入液　用光光之後還想再回購

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面