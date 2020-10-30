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GU也要出口罩了！超美「彌豆子粉」只要百元　戴起來涼感還能機洗

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記者李薇／綜合報導

繼UNIQLO之後，日系快時尚品牌GU也要推出口罩系列，這次一次上市5種顏色，包括白色、藍色、灰色、粉色、黑色，而且每一款都是採用涼感的布料製作，還可以直接丟到洗衣機裡面清洗，非常方便實用。

 ▲UNIQLO,GU,口罩。（圖／gu_global IG）

▲GU推出口罩。（圖／gu_global IG）

GU日前在官方IG宣布推出全新的口罩系列，不僅外型時尚，連內裝材質都具有高機能性，利用GU旗下專屬的快乾布料製作，不但戴起來不會有口罩的悶感，還會有清涼的感覺，有點類似涼感衣的概念，但跟UNIQLO的AIRism材質不同。

 ▲UNIQLO,GU,口罩。（圖／gu_global IG）

▲GU口罩擁有多種顏色可以挑選。（圖／gu_global IG）

不只是戴起來更加舒服，因為布料的特性，還可以直接丟到洗衣機裡面清洗，快乾的布料很快就可以曬乾，過幾天就可以使用，非常方便；總共推出男生和女生兩種尺寸可以挑選，3D立體的設計戴起來相當舒適。

 ▲UNIQLO,GU,口罩。（圖／gu_global IG）

▲灰色款算是百搭基本款。（圖／gu_global IG）

這次推出口罩的消息在網路上公布之後，立刻吸引許多網友按讚分享，相當期待這款單品的誕生，目前也預計會採取2入的方式販售，售價是日幣790元（約台幣217元），比起UNIQLO的價格再低一點點，將有機會引發搶購潮。

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關鍵字：

UNIQLO, GU, 口罩
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