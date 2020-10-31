史嘉蕾喬韓森低調完婚！5大勇敢金句：相互依偎很好，但不要迷失自己

▲史嘉蕾喬韓森30日公佈結婚喜訊，與喜劇演員喬斯特（Colin Jost）修成正果 。（圖／CFP，以下同）

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好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）在30日傳出結婚喜訊，與喜劇演員喬斯特（Colin Jost）修成正果，史嘉蕾喬韓森曾有過2段婚姻，一路走來直率的個性備受粉絲喜愛，現在就來回顧她對於感情、生活的5大正能量金句。

我寧願把一件事做到最好，不然一開始就不要做。

史嘉蕾喬韓絕對是不折不扣的完美主義者，就如她曾說過，「我寧願把一件事做到最好，不然一開始就不要做。」也是這種性格，讓她能演好漫威超級英雄「黑寡婦」，同時也是《婚姻故事》受到感情起伏跌到谷底的妮可。

瘦，絕對不是衡量女人性感的標準。

史嘉蕾喬韓森同時擁有性感女神封號，但她從不「以瘦為美」，而是從性格上傳遞優雅性感韻味，她認為保持身材勻稱的秘訣從不是節食，太瘦反而沒有魅力。

我是個獨立的人，我能夠照顧好自己，但我仍需要愛與關懷。

史嘉蕾喬韓森曾有過2短婚姻，先後與男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與法國商人達瑞克（Romain Dauriac）結婚，但從話語中不難看出她對感情的想法，女人要先獨立、照顧好自己，但是仍需要愛與關懷。

雖然與某人相互依偎的感覺很好，但也不要因此在一段關係中迷失自己，我覺得這是很重要的。

除了在感情中找到愛和關懷，史嘉蕾喬韓森也勉勵女性不要因此迷失自己，依賴成為每個人的習慣動作，但除此之外，還是要擁有自己的鋒芒。

我不是那種「天生狀似需要幫助的女生」，扮演弱女子對我來說實在是很吃力的一件事。

不刻意矯揉造作是史嘉蕾喬韓森給大家的印象，她不需要營造出弱女子的形象，這反而會讓她更加吃力，同時她總是記得幫助別人，在公佈喜訊時，通過美國公益組織邀請大家捐款至Meals on Wheels America的糧食計畫，讓人深受正能量影響。

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