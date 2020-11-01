男藝人吹起珍珠穿搭熱潮　林哲熹靠尖爪耳夾耍叛逆　

▲林哲熹於《青春弒戀》開鏡記者會，搭配TASAKI珠寶亮相。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珍珠流行風潮吹向男藝人穿搭，演員林哲熹挑大梁主演的《青春弒戀》日前參加開鏡記者會，突破以往造型，戴上TASAKI珍珠串鍊，耳際同時裝飾造型大膽搶眼的danger系列尖爪造型耳骨夾，配上他的白襯衫、橘色渲染外套與黑褲，展現前衛叛逆風格，完全顛覆對珍珠的搭配想像。

▲林哲熹佩戴的TASAKI danger 珍珠黃K金耳夾，單只77,200元。



▲林哲熹搭配TASAKI經典珍珠串鍊，99,000元。



串鍊是進入珍珠世界的首選，林哲熹也沒錯過，在領口透出TASAKI圓潤珍珠；日前歌手林宥嘉出席台北時裝周活動，一身黑裝加上拉低毛帽亮相，以「蒙眼走紅毯」的造型創造話題，而全身上下唯一的亮點就是珠寶首飾了，他也選擇TASAKI串珠纏繞出層次感。

▲林宥嘉日前出席台北時裝周活動，蒙眼走紅毯成話題外，搭配的TASAKI珍珠項鍊也是亮點。

炎亞綸也靠2條珍珠項鍊疊搭出氣勢，選擇MIKIMOTO與日本知名服裝設計師川久保玲合作的COMME des GARÇONS聯名系列Akoya珍珠串鍊，一款是連結「COMME des GARÇONS｣字樣銀牌的設計，另一款是珍珠搭配銀製鎖鍊，男士們戴珍珠，很合理！

▲炎亞綸搭配2條MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，此吊牌設計231,000元。

