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星・變美／史嘉蕾喬韓森美肌好身材竟靠「檸檬汁、起司漢堡」？5秘訣全公開

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▲▼▲▼星變美史嘉蕾喬韓森。（圖／CFP）

▲美貌、好身材兼具的史嘉蕾喬韓森是許多人心中的性感女神代表。（圖／CFP）

記者張毓容／台北報導　

以漫威系列電影中「黑寡婦」一角而紅遍全球的好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），前兩日公布結婚喜訊，與喜劇演員科林約斯特（Colin Jost）低調完婚。兩度被選為「當今最性感女性」、美貌與火辣身材兼具的她，保養肌膚和維持體態的秘訣竟是檸檬汁和起司漢堡？快來看看她的5招保養小秘訣了解一下。

再累都要卸妝

史嘉蕾喬韓森曾在採訪中表示，自己因為工作上長時間上妝和頻繁變換妝感，導致肌膚變得很敏感，很容易有粉刺、敏感等問題，因此她非常在意清潔，不管工作到多晚，都一定會卸妝清潔完才睡覺。此外，她每週會固定清潔刷具一次，確保會接觸到肌膚的刷具乾淨衛生。

保養程序極簡化

因為肌膚容易敏感，她只用不含香料、成分溫和的保養品，且平時的保養盡量簡單化，甚至有時連保濕乳霜都不用，「我的保養程序走簡單路線，不讓肌膚感到負擔是重點」。在每日的減法保養外，她每週會用面膜幫肌膚做一次加強保養，而她最愛用的面膜則是以有機聞名的茱莉蔻淨化柔膚面膜和克蘭詩補水霜狀面膜。

最愛用2種天然食材護膚

熱衷於「天然護膚（natural skincare）」的史嘉蕾也曾透露自己很愛用2種天然食材護膚。首先是檸檬汁，「檸檬汁很適合拿來美白，很好用而且是很天然的成分」，但直接用會太刺激，一定要加水稀釋再使用。

另一個是有抗菌效果的蘋果醋，她會將稀釋過的蘋果醋當作化妝水來擦拭、清潔肌膚，能幫助維持肌膚的酸鹼值、去除分泌過多的油脂，尤其是臉上有痘痘或粉刺時，更能幫助消退，她曾笑說「雖然有點臭，但這真的很有效！」

飲食控制要適時放鬆一下

擁有火辣好身材，被公認為性感女神的她認為「女人越健康越漂亮」，過度的節食是不好的，適當就好。像是很堅持健康飲食的她，平時不吃含有反式脂肪和飽和脂肪的食物，會用初榨橄欖油和酪梨等食物來攝取健康的油脂和低GI碳水化合物，但偶爾她也會縱容「起司控」的自己吃個漢堡王起司漢堡。

▲▼星變美史嘉蕾喬韓森。（圖／翻攝ＩＧ）

▲為了「黑寡婦」超貼身戲服，她靠運動維持緊實體態。（圖／翻攝IG@marvel）

維持運動習慣

除了健康的飲食控管，她也曾透露在拍攝漫威系列電影期間，為了穿起超貼身的黑寡婦戲服時能更好看，幾乎天天跟著教練鍛鍊90分鐘。她會先以有氧運動暖身，接著開始做間歇運動、阻力訓練等肌肉訓練，也會不定時透過瑜珈和皮拉提斯幫助伸展，讓體態線條能更纖長好看。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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