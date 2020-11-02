IKEA藝術系列讓家「高檔次」　99元起空間升級變歐洲

▲IKEA DEKORERA限量系列在台上市。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情讓你在家時間越待越長，想提升家中質感，用名畫來增加一點藝術質感風如何？IKEA近期在台推出DEKORERA限量系列，以歐洲名畫為靈感，打造一系列重新演繹的家飾品，拉近使用者與古典美學距離，把家中氣質簡單升級很容易，只要花台幣99元起一點不難。

DEKORERA限量系列以17世紀多位名畫家作品，與北歐傳統的精湛工藝為靈感，推出有名畫影子的家飾品與布織品，包含燭台、靠枕、萬用毯、托盤、花瓶等26個品項，幾何圖形的重新演繹，讓家飾兼顧現代感，還帶有一點時髦，輕鬆地欣賞與聯想，讓家中呈現出不一樣的氛圍。

▲IKEA DEKORER托盤，售價99元至269元。（圖／IKEA提供）

用色塊在托盤上重現了達文西的「蒙娜麗莎的微笑」及維梅爾的「戴珍珠耳環的少女」兩幅經典作品，向名畫家達文西、維梅爾致敬，作為掛畫或桌上擺飾，既輕鬆又不會太做作，很適合年輕的小家庭。

除了歐洲古典藝術之外，撞色元素也很搶眼，飽和色塊設計的萬用毯與收納小物，想要增添空間活潑感，還帶點華麗的風格，鑲有金邊花紋的酒紅色靠枕套，沉穩又不失華麗，平織地毯使用羊毛材質織成，也能簡單提升室內氛圍。

同系列新品餐具包括碗、水壺、花瓶設計靈感源自於北歐傳統工藝，用圓潤的線條設計，搭配細膩的紋理與質樸用色，很容易與家中其他現有餐具搭配，外型獨特圓球形燭台與花朵外型的小燭台，也很適合年末聚餐時的裝飾使用。

日系自然風居家無印良品，近期也推出「組合沙發」新品，有2種規格尺寸並以單座位為單位，讓使用者依照空間大小自行規劃，發揮創意，無論是狹長型客廳、家中角落、畸零空間，或者當作隔間都可以，即起至11／25其系列沙發系列享9折優惠。

▲組合沙發系列售價7,890元至16,480元，可對應不同場景，自由組合使用。（圖／無印良品提供）