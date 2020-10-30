《Start-Up》秀智「微甜」OL穿搭超撩男！3種西裝外套收腰、短版必買

記者鮑璿安／綜合報導

南韓國民女神秀智新戲《Start-Up：我的新創時代》開播不久便引發廣大迴響，秀智在劇中飾演社會新鮮人「徐達美」，除了演技精湛，戲裡造型多以襯衫或是西裝外套等單品亮相，成功打造「OL穿衣範本」，以下就揭曉幾個經典Look，一定要學起來！

合身西裝外套

在 Instagram 查看這則貼文 Cynthia Lee（@kdrama_fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 18 日 上午 7:05 張貼

出現在首集中，秀智第一次登場，就以一身俐落的深藍西裝外套亮相單品出自南韓服飾品牌a.t.corner，輪廓流暢傳遞幹練氣息，再以排扣點綴在外套上，秀智選擇在內裡穿著淺藍色翻領襯衫，營造對比效果，讓人印象深刻。

收腰西裝外套

▲秀智身材南韓設計師品牌Avouavou稍有正式感的「收腰」西裝外套。（圖／翻攝自TVN FB）

劇中為了參加晚宴，秀智則換上了南韓設計師品牌Avouavou稍有正式感的「收腰」西裝外套，超顯白的水藍色系，與秀智白皙肌膚呈現巧妙呼應，接著又在剪裁中運用了傘狀下襬，上緊下寬的輪廓設計，溫柔中注入一絲幹練氣息，最後以包頭造型，讓整體更為簡潔，果然一出場就受到矚目。

短版西裝外套

在 Instagram 查看這則貼文 Cynthia Lee（@kdrama_fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 上午 3:03 張貼

而秋冬必備的奶茶色西裝外套，秀智同樣沒漏掉，以GOUACHE 短版翻領外套搭配牛仔褲，讓身材比例更顯修長，同時加以短襯衫疊穿，散發與剛剛截然不同的溫柔風格，也是嬌小女孩很適合學習的穿著。除了OL必備的西裝外套，秀智也換上了VOCA VACA的紫色毛衣，包覆胸口的印花設計豐富視覺效果，再搭配波點提袋，在秋冬時節相當吸睛。

▲秀智休閒場合則換上VOCA VACA的紫色毛衣。（圖／翻攝自TVN FB）

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