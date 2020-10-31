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LIFE・經典／模組化的樹屋學校　偏鄉學習也能很舒適

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▲模組化的學校建築。（圖／翻攝Valentino Gareri官網）

▲模組化的學校建築。（圖／翻攝Valentino Gareri官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在都市中的建築總是強調「個人特色」，無論是高樓大廈、公家機關或是學校等，都有種互相競豔的視覺氛圍，近期建築設計師Valentino Gareri發表一款模組化學校的設計，結合樹屋與組合概念，以單位建築來呈現不同的學校姿態，讓偏鄉的小孩有美麗的學習空間，並對學校經費減少負擔。

也許某些人會覺得每個學校都長一樣相當無聊，但或許此種建築是一個新的解決方案，Valentino Gareri使用玻璃與木材為主要元素，用一種弧形的空間單位（有點像年輪蛋糕的一小塊），做為建築單位，然後用組合的概念來設計學校建築。

▲模組化的學校建築。（圖／翻攝Valentino Gareri官網）

意即在有限的預算下，校方也可依照學生的規模，來進行教室的增建或設計，挑高的空間可以引進大量的光線，不但能節省照明，更能引入美麗的自然風景，讓學生與自然更加沒有隔閡，甚至建立聯繫。

▲模組化的學校建築。（圖／翻攝Valentino Gareri官網）

此外，這樣的單位設計，也能讓建築更加多元化，像是可以連結成一個或兩個巨大的連接環，或是一個長形的波浪建築，不但能夠增加建築外貌的多元性，更能依照學校的預定土地，做有效的空間運用，且不需花大錢在重新規劃上。

▲模組化的學校建築。（圖／翻攝Valentino Gareri官網）

然而最美好的還是「樹屋」的概念，讓學生在這樣的建築下學習，體會自然的美好，在成長過程之中也會學著要愛護自然，對於環保概念的建立，或是身心對空間上的負擔也會更加開闊。雖然有些人可能會期待多樣性且兼具質感的學校建築，但這樣模組化的概念或許也能成為一種新的建築趨勢。

▲模組化的學校建築。（圖／翻攝Valentino Gareri官網）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 學校
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