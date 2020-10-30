寬庭倉庫開幕推「軟裝設計師」諮詢服務　僅供預約包場

▲提供客制化服務的寬庭倉庫10月底開幕。（圖／寬庭、無印良品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年因疫情因素，民眾在家防疫，也讓「居家升級」意願大增，台灣居家品牌寬庭，近期將公司總部重新打造成「寬庭倉庫」，以時尚家居策展元素，提供預約制的服務場域，有軟裝設計師駐點，讓想升級居家民眾能一站購齊，於10月底開幕接受預約。

軟裝設計師在國外稱「decorator」，能快速提供豐富居家美學與品味的佈置提案，寬庭倉庫引入此款概念，主打將場地、服務、商品串連，提供從室內到室外各種空間區域，搭配佈置的細節建議，貼近每一位屋主不同生活型態的風格與品味，達到更佳客製化的效果。

為與一般市場提供空間規劃的店家區隔，寬庭倉庫採用「私密」與「預約制場域」，向更高端的客戶喊話，強調讓顧客有更安心舒適的會面與專業提案空間，甚至做為設計師的行動辦公室，可在此為客戶選品，以實景搭配讓消費者更有現場感，還能與客戶遠距視訊，提供更方便與個人化的居家服務。

寬庭倉庫共有2層樓、超過300坪的空間，由設計師陳瑞憲指導，包含紐約燈光師David Singer在內的設計團隊，以櫻桃木實牆貫穿2層樓、龜背大理石檯面延伸懷舊色調，黑鐵金屬線條貫穿室內梯，輕盈又具工業風設計，呈現紐約Loft當代風格美感。頂樓層明亮的三面採光，加上仿天窗的高挑空間，能遠眺北投群山，風光明媚。

內部風格新舊交錯混搭，老件潮品都有，展區包括手藝復興高訂織品區、藝術擺飾品區、園藝區、餐廚用品區、趨勢風格織品區，混搭著老件家具，加上歐洲最熱門的居家物件，舊新交錯融合成為當代品味沙龍。

另一平價家居無印良品，在特定門市也有推出家具配置顧問服務，針對家中「整理收納」、「商品選擇」，甚至空間整體諮詢，都能依照消費者的需求，推薦專屬的適切生活提案，可透過電話預約或現場報名，提供專屬3D軟體及情境照，讓顧客在現場能快速地確認家具配置及色彩搭配。