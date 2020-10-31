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仙女養成術／肌膚好到發光！網壇嬌娃「詹氏姊妹」私房美肌秘訣

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▲▼仙女養成術／詹氏姊妹私房美肌秘訣 。（圖／翻攝自詹詠然、詹皓晴FB）

▲「詹氏姊妹」大方分享肌膚發光的保養秘訣。（圖／翻攝自詹詠然、詹皓晴FB、記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

活躍於國際網壇的「詹氏姊妹」-詹詠然和詹皓晴，檯面上運動表現有目共睹，私底下的她們對保養也很有一套，長時間征戰世界各地比賽，必須克服乾燥氣候，且激烈賽事必須曝曬烈日之下，卻仍保持水亮的均勻膚色，她們的保養秘密獨家揭露！

▲▼仙女養成術／詹氏姊妹私房美肌秘訣 。（圖／翻攝自詹詠然、詹皓晴FB）

▲私底下愛美的她們，對保養也很有見解。

姊姊詠然分享，平時最重視清潔和防曬，平常若有比賽訓練，防曬油通常都在肌膚停留一整天，所以一回家會立刻清潔，偏好清爽質地的卸妝乳，能夠卸得乾淨又不怕給肌膚負擔。妹妹皓晴則是最注重保濕和防曬，因為比賽曬很多太陽，若是保濕沒做好，肌膚容易髒髒的，容易會長出斑點或細紋。

▲▼仙女養成術／詹氏姊妹私房美肌秘訣 。（圖／翻攝自詹詠然、詹皓晴FB）

▲想擁有健康肌膚，做好防曬是首要條件。

詠然表示從15歲就開始認真防曬，投入職業網壇後，協會會為每年的新進選手安排課程，其中包括請皮膚科醫師來教導她們如何防曬，因為網球選手是皮膚癌的高危險族群，皓晴則分享小時候不喜歡防曬，因為流汗會跑到眼睛裡，眼睛就會刺痛不舒服。

▲▼仙女養成術／詹氏姊妹私房美肌秘訣 。（圖／翻攝自詹詠然、詹皓晴FB）

▲效能、質地和使用感，都是她們挑選防曬乳的基本標準。

身為專業網球選手，比賽中空檔必做的三件事就是喝水、擦汗和補防曬。詠然回憶曾有一次偷懶，因為陰天沒擦防曬，結果肩膀曬成螢光粉紅色，整個腫起來，痛到連球拍都沒辦法揹。皓晴對於防曬也有切身之痛，她說質地太乾的防曬會容易長白斑，有的防曬更容易讓她冒痘痘，所以兩人練就一身挑選防曬乳的好功夫。

▲▼仙女養成術／詹氏姊妹私房美肌秘訣 。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自然美 物理性美白防曬乳SPF35★★★，30ml，2,400元。

用遍了各式防曬乳的她們表示，不好的防曬油不只難卸，有時候還會使肌膚生成汗斑和小粉刺，自從接觸自然美的物理性美白防曬乳，不只不會熏眼睛，而且只要用清水就能輕鬆卸除，比賽常穿背心，以往總是忘了要卸肩膀，久了曝曬就會變成斑，現在只要洗澡帶過就能乾乾淨淨。

▲▼仙女養成術／詹氏姊妹私房美肌秘訣 。（圖／翻攝自詹詠然、詹皓晴FB）

▲▼仙女養成術／詹氏姊妹私房美肌秘訣 。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自然美 瑞昇物理性美白防曬乳SPF35★★★，30ml，2,350元。

因為疫情關係待在台灣，兩人也愛上去海邊游泳，更想使用能對海洋友善、不傷害海洋生物的防曬乳，最近接觸到瑞昇的物理性美白防曬乳，雖然擠出來很白，但推開後能和肌膚融為一體，絲毫沒有面具感，很推薦給大家。

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關鍵字：

詹詠然, 詹皓晴, 運動, 防曬, 保濕, 自然美, 清潔, 保濕
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