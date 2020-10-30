innisfree「聖誕倒數日曆」只送不賣！還有超仙「焦糖南瓜色」眼彩盤也必搶

▲innisfree 2020綠色聖誕系列換上新風格限定包裝，還有超澎湃抽抽樂禮盒免費送。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每年聖誕限定都超有哏的innisfree來了！「2020綠色聖誕系列」的限定包裝風格不同以往，全都換上漫畫感十足的可愛繽紛插畫，不只綠茶籽精華、濟州寒蘭霜等明星商品推出超划算加大版，還有聖誕限量眼彩盤、蠟筆唇膏和交換禮物好選擇的優惠組。最特別的是，innisfree今年更打造「類聖誕倒數日曆」的抽抽樂禮盒和超可愛陶瓷杯組，都是只送不賣的超限定滿額贈，沒有搶到真的會捶心肝。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 下午 5:05 張貼

▲innisfree 2020綠色聖誕 瘋完假期焦糖眼彩盤，NT$880。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



innisfree今年找來美國洛杉磯藝術家Steven Harrington以「禮物嘉年華」為主題打造「2020綠色聖誕限定系列」，利用繽紛色彩及鮮明的風格設計來增添歡樂的節慶氛圍。

今年更推出兩款聖誕限定彩妝，其中8色眼彩盤擁有絲絨霧面、金屬光、珠光、亮片色等多種質地，搭配又美又實用的焦糖南瓜色調，日常小清新或派對繽紛妝都能完美呈現。

▲innisfree 2020綠色聖誕 糖果蠟筆唇膏，NT$280。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



聖誕彩妝還有能打造出水嫩玻璃唇的「糖果蠟筆唇筆」，質地滋潤滑順，色彩飽和水潤，共有3款色選，包含甜美性感的#1櫻桃派對，橘紅色調的#2澄果香檳，氣質小姊姊風的#3裸莓蛋糕。

▲innisfree 2020綠色聖誕 甜蜜果香居室純粹香頌、濃郁花香居室純粹香頌，各110ml，NT$720。（圖／記者張毓容攝）



每年聖誕限定都會有的居家擴香，今年當然也沒有缺席。這次推出了最受女生歡迎的甜蜜果香調（紫色款）和濃郁花香調（綠色款），內含5支擴香棒與祝福小卡。



▲innisfree 2020綠色聖誕 綠茶籽保濕精華雙倍加大版，160ml，NT$1,230；濟州寒蘭複合滋養霜雙倍加大版，100ml，NT$1,380。（圖／品牌提供）



此外，innisfree兩大明星商品：超多網友熱推的補水神器「綠茶籽保濕精華」和被讚冬季保養必備的「濟州寒蘭複合滋養霜」也都換上超可愛的聖誕限定包裝，更是有著雙倍容量的加大版，換算下來只要67折就能獲得2瓶正貨。

▲innisfree 2020綠色聖誕 驚喜抽抽樂。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

而今年還有一個大驚喜，innisfree特別推出類似聖誕倒數日曆的超澎湃抽抽樂禮盒，10個驚喜格中包含了綠茶籽精華、火山泥面膜、寒蘭滋養霜、櫻花水凝霜等明星商品旅行瓶，12月1日起只要消費滿NT$3,000就能直接免費獲得。而11月的滿額贈則是超可愛的「瘋玩假期陶瓷杯組」，千萬別錯過這兩款超實用滿額贈！

今年必收的聖誕限定眼彩盤，除了innisfree外，Bobbi Brown、YSL也都不容錯過！

▲Bobbi Brown聖誕限定彩妝系列首要鎖定「五花肉高光」鑽石版和玫瑰奶茶色系眼盤。（圖／品牌提供）



Bobbi Brown攜手瑞典時尚插畫家CECILIA CARLSTEDT，以優雅輕盈的芭蕾舞者和紐約街頭景色為靈感打造限量「漫舞紐約芭蕾系列」，全系列外殼包裝都變成一幅幅畫作，小紅書上超夯的「五花肉打亮」推出超閃鑽石版，還有帶有超仙又閃亮的限定4色眼彩盤，尤其揉合玫瑰奶茶色系的「#勃根地紅」更是美到哭！

▲Bobbi Brown 漫舞紐約4色眼彩盤，NT$2,000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



兩款限量4色眼彩盤，集結了被美妝達人喻為最有仙氣的「極致鑽石眼影」，全新奶凍質地內含超細緻閃粉，不僅更服貼好上色，還有細緻閃耀光澤，共推出焦糖暖調棕色系的「#薑餅可可」和融合奶茶色系、玫瑰粉色的「#勃根地紅」，可派對可日常，超實用百搭。

►Bobbi Brown聖誕彩妝全系列詳細看：Bobbi Brown聖誕彩妝太欠收！「五花肉打亮」鑽石版、玫瑰奶茶眼盤美到哭

▲YSL 性感豹動彩妝盤，NT$3,600。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



YSL今年聖誕限定「性感豹動系列」裡有一款限量10色彩妝盤，同樣有著高級黑紅色豹紋圖騰，更搭配金色滾邊和YSL LOGO，拿在手上就像是個時尚手拿包。彩盤內有著全新10款狂野派對色澤，從莓果色系、裸土色調到特殊藍綠灰都有，可打造party妝也能畫出日常清新妝，超實用百搭。

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