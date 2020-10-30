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炎亞綸「身高」大升級心機藏腳底　亮金句：永遠不要害怕達不到目標

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記者王則絲／台北報導

《哈潑時尚Harper’s BAZAAR 》今（30日）於寶麗廣塲BELLAVITA舉辦30周年「跨越30・幹大事」特展開幕派對，今晚特別邀請到炎亞綸、黃子佼、郭書瑤、黑嘉嘉、邵雨薇⋯⋯等人共襄盛舉，並有9m88擔任獻唱嘉賓，以及林予晞當DJ放歌嗨爆現場。

▲哈潑30週年派對。（圖／品牌提供）

▲炎亞綸今出席哈潑時尚30周年特展開幕派對。（圖／品牌提供）

炎亞綸今晚一走出場，「身高」部份便引起大家的注意，原來今天穿著FENDI毛衣、褲裝下，是一雙超厚底的鞋款，讓今晚的身高增加不少，炎亞綸也開心表示：「謝謝FENDI！這雙鞋子看起來很笨重但其實穿起來很輕鬆。」內外兼具。

▲炎亞綸。（圖／記者王則絲攝）

▲炎亞綸今日分享金句：「永遠都不要害怕改變，永遠都不要害怕達不到目標，有時候多繞一點路，會讓你想得更多。」。（圖／記者王則絲攝）

呼應哈潑時尚30周年，今年34歲的炎亞綸透露，曾經為自己的30歲定下目標，「希望可以入圍金曲、金馬或金鐘。」但是人生本就不一定順遂，今年不僅有主持節目，新曲也即將上線，這項挑戰現在依然是他的目標，他也語重心長給大家一個忠告：「永遠都不要害怕改變，永遠都不要害怕達不到目標，有時候多繞一點路，會讓你想得更多。」成為更完善的人。

▲哈潑30周年。（圖／品牌提供）

▲近期頻繁現身時尚圈的面孔，最美女棋士黑嘉嘉。（圖／品牌提供）

圍棋女神黑嘉嘉今日也來到現場，甜美的臉孔搭上寬版西裝外套，是平常不太嘗試的造型，十分俐落帥氣，厚底跟靴也讓她氣勢十足，近期因出演《消失的情人節》成為劇中意外的焦點，未來的演藝走向備受關注，提到今日派對主題「幹大事」，黑嘉嘉興奮的透露想要演一些不一樣的角色：「其實非常想演女殺手、武打類的角色。」

而後登場的郭書瑤也有相同的想法，因為嬌小身形與可愛的形象，總是沒有人找她演壞人，因此瑤瑤特別提到：「希望有人可以找我演反派。」突破外型上的侷限。

▲郭書瑤。（圖／品牌提供）

▲哈潑30週年派對。（圖／品牌提供）

▲哈潑30周年。（圖／品牌提供）

▲今日到場藝人還有郭書瑤、邵雨薇、林予晞等人，同樣是現場亮眼「嬌點」。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

炎亞綸, 黑嘉嘉
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