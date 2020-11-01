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歐米茄女錶金鍊放閃　獨家材質不怕褪色

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▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲超模凱亞葛柏佩戴歐米茄Trésor系列18K Moonshine™金新錶。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）Trésor系列女錶迎來3個華麗版本，錶徑36mm的錶殼與鍊帶均以品牌獨家的18K Moonshine™金打造，是此系列首次推出的鍊帶錶，因此在錶帶上下足功夫，運用絲紋處理，讓鍊帶隨著光影投射於不同角度產生閃動效果。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄Trésor系列白色面盤搭配羅馬數字的18K Moonshine™金腕錶，795,000元。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）
▲歐米茄Trésor系列18K Moonshine™金面盤腕錶（左）795,000元，18K白金鍍銠錶盤裝飾786顆雪花鑲嵌鑽石款1,289,600元。
 

18K Moonshine™金的色澤較傳統18K金淡，且具絕佳抵抗顏色與光澤隨時間消褪的特性，歐米茄運用於Trésor系列鍊帶女錶，共推出3款面盤設計，包括同樣以18KMoonshine™金製浮雕絲紋款、搭配18K Moonshine™金浮雕羅馬數字的白色錶盤，以及雪花鑲嵌786顆美鑽的18K白金鍍銠面盤，率性、優雅或奢華樣式任選。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲伯爵專賣店獨家的Limelight Gala孔雀石面盤18K玫瑰金錶，錶帶鐫刻「宮廷式」裝飾，2,590,000元。（圖／翻攝伯爵官網）

伯爵（PIAGET）也擅長為金質錶帶增添華美氣息，「宮廷式」雕刻裝飾工藝即為招牌特色，工匠讓鍊帶呈現如織物般的質感，專賣店獨家的Limelight Gala孔雀石面盤18K玫瑰金錶即採用此技法，錶帶上波浪般的橫紋恰好與孔雀石的紋路相呼應。

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關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, PIAGET, 伯爵
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