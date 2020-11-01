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女生們注意！中醫傳授「6款黑色食物」，抗衰老又能治經痛

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▲▼6款黑色食物對抗經痛。（圖／翻攝自ig、Unsplash）

▲女生多吃6種黑色食物，養出健康體質。（圖／翻攝自IG/aoihamada、Unsplash，以下同）

根據研究顯示，黑色食物對身體好處多多，像是女生的經痛、宮寒都是因為腎虛所致，就中醫觀念來看，若想要減緩經痛且抗衰老，以下6種黑色食物多吃，對於改善經痛大有助益。


#黑木耳

黑木耳可活血化瘀，能幫助改善因為瘀血而引起的經痛，幫助經血順利排出，效果相當顯著。

▲▼6款黑色食物對抗經痛。（圖／Unsplash）

#黑豆

一般人常用黑豆製成黑豆水幫助消除水腫，其實黑豆也能補腎，對於腎虛型的經痛很有幫助，就連經期伴隨而來的腰痛都管用，建議搭配一些黑糖沖成黑豆茶，秋冬時來一杯，相當舒服。

#黑糖

適量的糖分能幫助緩和因肌肉痙攣引起的經痛。黑糖建議可以沖溫熱水飲用，千萬不能喝冰飲，否則沒效果。

▲▼6款黑色食物對抗經痛。（圖／Unsplash）

#巧克力

巧克力能讓人心情放鬆，舒緩因緊張造成的不適，對於輕微的經痛也能改善，女生在生理期前後，情緒起伏較大，容易影響子宮肌肉收縮，這時候補充適量巧克力，幫助趕走壞情緒。

#黑芝麻

黑芝麻是養生人士的最愛，含豐富鈣質、維他命E能幫助排便順暢，如果生理痛伴隨著便祕的話，多吃黑芝麻就對了。像是黑芝麻製成的芝麻糊也是好選擇，但要留意別過量攝取。

▲▼6款黑色食物對抗經痛。（圖／Unsplash）

#黑胡椒

黑胡椒能改善胃寒，有些女生生理期特別容易有氣虛、怕冷等困擾，感覺胃部悶悶且沒有食慾，建議食物可以灑一些胡椒來調味，幫助改善不適症狀。

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關鍵字：

中醫, 黑色食物, 抗衰老, 抗經痛
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