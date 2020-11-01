美妝雙11超狂優惠！嬌蘭350元購物金、最低49折　蘿拉蜜思滿額送正貨

記者張毓容／綜合報導

時至今日，雙11早就不只是單純的光棍節，每到這時，各大品牌給出的優惠簡直比週年慶還划算，甚至還會推出周慶也沒有的獨家組合或贈禮，根本就是讓人有「正當理由」瘋買的購物節。今年也有不少美妝品牌推出雙11限定優惠活動，像是LAURA MERCIER推出買千送百，嬌蘭350元購物金免費拿、限定優惠組最低49折等多種超值活動，錯過又要等明年了。

Guerlain嬌蘭



不管是想搶嬌蘭聖誕彩妝、貴婦級蜂王乳蜂潤乾洗手，或是百貨週慶沒搶到的優惠組，趁「雙11狂歡購物節」買起來就對了！法國嬌蘭台灣官方線上旗艦店於11/2～11/15活動期間，推出全館9折優惠，首次下載APP、註冊會員送雙重購物金，明星1+1特惠組，官網限定買贈好禮及獨家法式禮盒包裝與刻字服務等多重優惠活動，讓網購族、鐵粉享受一鍵下單、限時搶購的樂趣與快感。

1.官網獨家贈

於雙11購物節活動期間，官網特別推出4種獨家買贈活動，包含買「皇家蜂潤乾洗手＋護手霜」組即可獲贈巴黎凡登化妝包；任選一組「花草水語淡香水75ml+10ml」即贈法式極簡風格化妝包；全館消費滿NT$5,000且含任一聖誕彩妝，即贈「經典皇家蜜蜂罐」，滿NT$8,500還可獲得價值NT$3,000的東方迷境頂級訂製香氛系列「經典香氛蠟燭」。

▲活動期間內消費滿NT$5,000、NT$8,500即可獲贈經典皇家蜜蜂罐、東方迷境頂級訂製香氛系列經典香氛蠟燭。

2.每日限定明星商品組

從11/2至11/6連續5天，官網將獨家推出每日限定加贈優惠組，最低折扣更來到64折。像是11/2當日買經典平衡油＋深夜活膚霜，即可限定加贈皇家蜂王乳發光水凝露5ml、小黑裙淡香精5ml；或是11/6買皇家蜂王乳蜜露+平衡油，不僅可享優惠價，還加贈蜜露15ml*2與平衡油5ml*2，旅行、隨身攜帶都超方便。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露+平衡油限定組，價值NT$6,634，優惠價NT$4,275。

3.11/11當日限定超值優惠組

11/11當日更將推出平衡油、蜜露、雙導精華等皇家蜂王乳三大人氣商品的限定優惠組，7大限定組合折扣最低來到49折，簡直比周慶更划算！

▲嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油美肌超值組，價值NT$7,830，優惠價NT$5,300。



▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露大容量超值組，價值NT$8,008，優惠價NT$3,915。

4.新客限定購物金

首次下載嬌蘭購物APP，即送NT$200購物金，註冊官網會員再送NT$150購物金，新客一共可免費獲得NT$350購物金。

5.專屬刻字＋法式包裝服務

雙11期間，嬌蘭線上旗艦店依然享有精品級獨家刻字服務。凡購買「藝術沙龍頂級訂製精品香水」、「花草水語淡香水」、「我的印記香水系列」，皆享香水瓶刻字服務。11/1～12/31期間，至嬌蘭線上旗艦店任購一款紅寶之吻高訂唇膏彩殼，更可享有精選「紅寶之吻唇膏」聖誕節祝賀之語雋刻服務。另外，全館消費不限金額皆享精緻法式禮袋包裝出貨，消費滿NT$3,500更可享獨家專屬法式禮盒包裝。

▲活動期間內購買指定香氛、唇膏即可享有免費刻字服務，還有禮袋或禮盒包裝。

Dior迪奧



「Dior線上旗艦店」推出雙十一限定活動，不僅全站免運費，且線上購物可同享會員權益，單筆消費NT$5,000即享1,000會員點數加碼，滿NT$10,000可享3,000會員點數加碼(不累贈)。

此外，最受注目的「2020歡慶聖誕倒數日曆」也在「Dior線上旗艦店」開放搶購，滿滿24格中不僅有#999唇膏、俏唇蜜、小奶瓶粉底、Miss Dior、J'adore等經典彩妝香氛明星商品，更打包頂級保養「花蜜系列」凝露、精露和乳霜，一盒就能擁有現在最熱賣品項，全台限量350組，想搶回家收藏的人要快！

▲Dior 2020歡慶聖誕倒數日曆，NT$13,000。

LAURA MERCIER蘿拉蜜思



「底妝專家」LAURA MERCIER為迎接雙11到來，線上官方旗艦店推出11/02～11/16全站9折＋免運優惠，還打包人氣明星商品如神級妝前「煥顏凝露」、「煥顏透明蜜粉」推出超值優惠組，更有包含正貨商品的驚喜滿額贈、LINE點數5%回饋和滿千送百等回饋活動，完全是補貨好時機。

像是打包3款人氣底妝的「冠軍底妝組」，內含煥顏凝露50ml＋煥顏粉露30ml＋煥顏透明蜜粉（透明色）29g，還加贈煥顏透明蜜粉3.5g＋煥顏粉撲＋法式兩用隨身小包（官網獨家色），換算下來相當於69折。

▲LAURA MERCIER 冠軍底妝組，價值NT$6,381，優惠價NT$4,410。



另外，還有11/09開賣的限量蜜粉組，不僅將經典煥顏透明蜜粉換上絕美限量玫瑰金蓋，2盒正貨只要66折就能入手。

▲LAURA MERCIER 限量玫瑰金蜜粉2入組，NT$1,980。

滿額好禮的部分則多種門檻和特定日期的限定滿額贈，其中消費滿NT$3,500就能獲得摩登精華立體唇筆1.49g或奢華絲柔眼彩筆1.64g等價值超過NT1,000的兩大正貨之一。

▲11/02～11/16消費滿3,500即可獲得驚喜正貨。

此外，11/11當天更有限定3重優惠，包含限時消費滿NT$1,111或NT$2,500會有特定滿額贈禮，最棒的是，當天單筆結帳滿NT$5,000，可享現折NT$500。

▲11/11當日有兩大限時消費滿額贈。

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