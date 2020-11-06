秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

文／Dappei

除了有更多正當理由可以窩在溫暖的被窩裡，不用經常洗衣服、一件衣服重複穿也是秋冬作為懶人最愛季節的一大主因，秋冬就用一件縱容自己寬寬鬆鬆的帽 T 完成 6 種重複穿搭，同樣的單品也能每天穿出不同變化！

① + 牛仔褲

帽 T 配牛仔褲還能難得倒誰！挑選一件磅數夠、質料好的帽 T，再配上貼腿、寬褲、直筒褲等各種版型的牛仔褲，輕鬆又有型，在帽 T 裡面內搭長版 T-shirt、襯衫、高領毛衣，隨著溫度升降自由搭配，保暖又增添層次感。

（圖片來源：1｜2｜3）

② + 內搭褲

寬大到足以遮住臀部的 Oversized 帽 T 搭配貼腿的內搭褲，用長襪與份量感重的運動鞋搶奪視線，在外頭搭上風衣、大衣、夾克、羽絨衣等，保暖的同時也不必放棄輕便。

（圖片來源：1｜2｜3）

③ + 西裝外套

為了塞進西裝外套而不彆扭，帽 T 搭配西裝外套時，可以選擇 Oversized 西裝外套，或穿著短版、較合身的帽 T ，以帽 T 和褲裝的同色調搭配，讓西裝外套顯得突出；或用帽 T、牛仔褲的休閒風格搭配西裝外套；也能在整套西裝套裝內，將理所當然的襯衫置換成帽 T，注意連帽與領口是否整理整齊，以及避免外套太過合身而顯得臃腫。

（圖片來源：1｜2｜3）

④ + 西裝褲

若帽 T 能夠搭配西裝外套，西裝褲又何嘗不可？選擇有挺度的西裝寬褲，可以加上毛呢等不同質料的秋冬元素，將上衣下襬稍微塞起褲頭，搭配皮鞋、帆布鞋或老爹鞋都不突兀。

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⑤ + 裙裝

帽 T 與裙裝的組合一點也不單調，搭配百摺裙或短裙青春洋溢，或在連身裙外面套上一件帽 T，適合稍有寒意的過渡季節，再者搭配長裙，紮或不紮上衣都別有風格，用不同的裙裝穿出變化。

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⑥ + 長大衣

大衣是秋冬的定番項目，帽 T 又與任何風格的大衣在一起都具混搭感，反而成了百搭單品，無論是上述的搭配，或是太過休閒的運動套裝，只要穿上具備足夠質感的大衣，便完整了整套穿搭！

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Dappei 結語：

秋冬穿搭的趣味便是層層疊疊，與此同時，用一件單品能嘗試更多不同的搭配方法，打破衣櫃裡熟悉固定的服裝組合，盡情享受重複穿搭的樂趣！

文字編輯：Zoey

Dappei

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