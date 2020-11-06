fb ig video ETtoday search mobile

秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲帽T穿搭。（圖／dappei）

文／Dappei

除了有更多正當理由可以窩在溫暖的被窩裡，不用經常洗衣服、一件衣服重複穿也是秋冬作為懶人最愛季節的一大主因，秋冬就用一件縱容自己寬寬鬆鬆的帽 T 完成 6 種重複穿搭，同樣的單品也能每天穿出不同變化！

① + 牛仔褲

帽 T 配牛仔褲還能難得倒誰！挑選一件磅數夠、質料好的帽 T，再配上貼腿、寬褲、直筒褲等各種版型的牛仔褲，輕鬆又有型，在帽 T 裡面內搭長版 T-shirt、襯衫、高領毛衣，隨著溫度升降自由搭配，保暖又增添層次感。

▲帽T穿搭。（圖／dappei）

（圖片來源：123

② + 內搭褲

寬大到足以遮住臀部的 Oversized 帽 T 搭配貼腿的內搭褲，用長襪與份量感重的運動鞋搶奪視線，在外頭搭上風衣、大衣、夾克、羽絨衣等，保暖的同時也不必放棄輕便。

▲帽T穿搭。（圖／dappei）

（圖片來源：123

③ + 西裝外套

為了塞進西裝外套而不彆扭，帽 T 搭配西裝外套時，可以選擇 Oversized 西裝外套，或穿著短版、較合身的帽 T ，以帽 T 和褲裝的同色調搭配，讓西裝外套顯得突出；或用帽 T、牛仔褲的休閒風格搭配西裝外套；也能在整套西裝套裝內，將理所當然的襯衫置換成帽 T，注意連帽與領口是否整理整齊，以及避免外套太過合身而顯得臃腫。

▲帽T穿搭。（圖／dappei）

（圖片來源：123

④ + 西裝褲

若帽 T 能夠搭配西裝外套，西裝褲又何嘗不可？選擇有挺度的西裝寬褲，可以加上毛呢等不同質料的秋冬元素，將上衣下襬稍微塞起褲頭，搭配皮鞋、帆布鞋或老爹鞋都不突兀。

▲帽T穿搭。（圖／dappei）

（圖片來源：123

⑤ + 裙裝

帽 T 與裙裝的組合一點也不單調，搭配百摺裙或短裙青春洋溢，或在連身裙外面套上一件帽 T，適合稍有寒意的過渡季節，再者搭配長裙，紮或不紮上衣都別有風格，用不同的裙裝穿出變化。

▲帽T穿搭。（圖／dappei）

（圖片來源：123

⑥ + 長大衣

大衣是秋冬的定番項目，帽 T 又與任何風格的大衣在一起都具混搭感，反而成了百搭單品，無論是上述的搭配，或是太過休閒的運動套裝，只要穿上具備足夠質感的大衣，便完整了整套穿搭！

▲帽T穿搭。（圖／dappei）

（圖片來源：123

Dappei 結語：

秋冬穿搭的趣味便是層層疊疊，與此同時，用一件單品能嘗試更多不同的搭配方法，打破衣櫃裡熟悉固定的服裝組合，盡情享受重複穿搭的樂趣！

文字編輯：Zoey

Dappei

秋冬最 in 流行元素！快入手這 3 個入門款「斑馬紋」單品，讓你輕鬆化身酷甜系女子

秋冬就靠這 4 款「外套」撐美度！大衣、羊毛羔沒理由不收，輕鬆兼顧保暖與時髦！

https://dappei.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 帽T, 秋冬
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走

丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走

IKEA雙11優惠千項商品85折　限時5天滿額再免運費

IKEA雙11優惠千項商品85折　限時5天滿額再免運費

女星「瘦臉抗皺」秘訣公開！Pony按摩5步驟、鄧紫棋凡士林面膜超有效 衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了 370萬元的皮帶你看過嗎？「男裝界的勞斯萊斯」STEFANO RICCI超華麗登台 「超殘忍金句」逼人長大　「除了兩情相悅，其餘的都是心酸」 不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同 Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了 網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面