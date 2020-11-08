肉肉女快學「神秘黑穿搭」！身型添上陰影最顯瘦　視覺直接少3公斤

文／Dappei

到了涼爽的秋天，終於可以盡情穿上深色系單品，本次搭編要介紹的神秘黑穿搭，非常適合肉肉女孩，運用深色為身型添上陰影，讓視覺上能夠擁有 - 3 kg 的效果，讓妳輕鬆擁有顯瘦好比例，3 種風格肉肉女孩趕緊學起來！

/ look 1

秋冬不能少的帥氣單品「皮衣」打造俐落線條，硬挺材質加上黑色視覺擁有最佳的修身效果，下身搭配休閒單品牛仔褲，打造時尚耐看到率性風格。

在 Instagram 查看這則貼文 @pouvoir.b 分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 上午 4:49 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 트렌디어패럴 (Trendy Apparel)（@trendyapparel_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 6 日 上午 1:11 張貼

當下身換上相同色系的黑色單品，顯瘦效果將為倍增，由上到下延伸加強身型，除了顯瘦也增加了增高效果！

在 Instagram 查看這則貼文 @pouvoir.b 分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 24 日 上午 3:31 張貼

/ look 2

寬鬆美式帽 T 慵懶線條，是秋冬穿搭最好的藏肉單品，簡約英文字設計打造低調率性味道，下身寬鬆同色單品除了增加顯瘦效果，還能夠將慵懶率性感更搶眼的呈現！

在 Instagram 查看這則貼文 자은（@za.eun_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 3:10 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 （@dadadajin_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 2 日 上午 5:11 張貼

/ look 3

時尚的甜美混搭率性風格，上身休閒合身單品，美式圖片帶點俏皮甜美味道，下身黑色百褶裙在色系以及皺摺設計上擁有絕佳的修飾效果，蓋過小腿的黑長襪將腿的比例拉長，另外加上合身西裝外套，增添風格以及視覺層次，甜美率性風格就能以完美比例呈現。

在 Instagram 查看這則貼文 @pouvoir.b 分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 2:38 張貼

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Dappei 結語：

秋冬女孩的衣櫃不能少了神秘黑單品，尤其是擁有肉肉身型的女孩，學會層次的風格搭配，在秋冬穿搭就能夠少點煩心，展現好看的顯瘦比例。

文字編輯：Dora

圖片來源：IG＠pouvoir.b、＠trendyapparel_official​ 、＠za.eun_​、＠dadadajin_​

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