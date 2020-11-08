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肉肉女快學「神秘黑穿搭」！身型添上陰影最顯瘦　視覺直接少3公斤

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

到了涼爽的秋天，終於可以盡情穿上深色系單品，本次搭編要介紹的神秘黑穿搭，非常適合肉肉女孩，運用深色為身型添上陰影，讓視覺上能夠擁有 - 3 kg 的效果，讓妳輕鬆擁有顯瘦好比例，3 種風格肉肉女孩趕緊學起來！

/ look 1

秋冬不能少的帥氣單品「皮衣」打造俐落線條，硬挺材質加上黑色視覺擁有最佳的修身效果，下身搭配休閒單品牛仔褲，打造時尚耐看到率性風格。

當下身換上相同色系的黑色單品，顯瘦效果將為倍增，由上到下延伸加強身型，除了顯瘦也增加了增高效果！

/ look 2

寬鬆美式帽 T 慵懶線條，是秋冬穿搭最好的藏肉單品，簡約英文字設計打造低調率性味道，下身寬鬆同色單品除了增加顯瘦效果，還能夠將慵懶率性感更搶眼的呈現！

/ look 3

時尚的甜美混搭率性風格，上身休閒合身單品，美式圖片帶點俏皮甜美味道，下身黑色百褶裙在色系以及皺摺設計上擁有絕佳的修飾效果，蓋過小腿的黑長襪將腿的比例拉長，另外加上合身西裝外套，增添風格以及視覺層次，甜美率性風格就能以完美比例呈現。

Dappei 結語：

秋冬女孩的衣櫃不能少了神秘黑單品，尤其是擁有肉肉身型的女孩，學會層次的風格搭配，在秋冬穿搭就能夠少點煩心，展現好看的顯瘦比例。

文字編輯：Dora

圖片來源：IG＠pouvoir.b＠trendyapparel_official​ 、＠za.eun_​、＠dadadajin_​

「黑褲」別只會配 T - shirt！靠黑、灰、白三色就能演繹帥氣中性的穿搭範本！

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Dappei

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 黑色, 深色, 肉肉女, 秋冬
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