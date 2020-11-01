秋冬4款外套必須擁有！大衣、羊羔毛保暖兼時髦　搭褲裝、裙子都美

時序入冬，天氣漸涼，該如何兼顧保暖與時髦將是所有女生秋冬最大的考驗之一，本篇搭編為你整理四款你必須擁有的「秋冬大衣外套」，並透過褲裝與裙裝的搭配轉換，讓你輕而易舉兼顧健康與美麗！

▌西裝外套

於近幾年一舉躍升為女生衣櫥必備單品的西裝外套，在微涼的初秋當然不許錯過！除了材質與厚薄度與夏季款式有明顯差異之外，其實整體色系與花紋亦能展現截然不同的風貌，無論是顏色皆趨近於暖咖、深灰等，外層更多了條紋與人字紋的設計，凸顯整體西裝外套的厚實感，搭配秋冬服飾更顯合適。

/ 西裝外套 + 褲裝 /

2020 年竄起流行趨勢的成套西裝絕對是不會出錯的選擇，一致性的搭配不但格外時尚，且氣勢感十足，而若擔心太過於成熟或非正式的場合，可以改選擇搭配牛仔褲或較休閒的下半身，亦能展現知性卻日常的穿搭。

/ 西裝外套 + 裙裝 /

無論是短裙搭配長靴的性感與時髦，又或洋裝與球鞋的活潑與甜美，搭配西裝外套皆絲毫不會格格不入，反而更加襯托女性在任何風格之下依然隱藏不住的獨特魅力。

▌羊羔毛外套

有著時髦高貴形象的羊羔毛外套，憑藉舉手投足皆自然地散發霸氣氣息的特色，在這一兩年迅速擄獲成熟女性的心！寒冷的冬天裡期許自己打扮的性感又迷人，已無需再透過多餘的露胸或露腿，只要搭配羊羔毛外套就足以讓你在擁有保暖之下將你性感窈窕的魅力展露無疑。

/ 羊羔毛外套 + 褲裝 /

由於羊羔毛外套厚實的外型將上半身顯的較為寬大，此時下半身搭配合身的牛仔褲又或西裝褲將是最合適的選擇！無論是較為亮色系的活潑風格，又或深暖色系的成熟穩重，透過羊羔毛外套都能擁有多一些女人味。

/ 羊羔毛外套 + 裙裝 /

而裙裝的部分亦選擇較為合身的下擺以凸顯身材曲線，時而露出小腿搭配長襪，又或以同色系褲襪作為保暖與搭配，皆在與羊羔毛外套相互襯托下展現高貴氣息。

▌羽絨外套

相信許多年輕人至今仍將羽絨外套列為長輩們的保暖單品，總是認為無論搭配什麼服裝都會略顯老氣，然而其實近幾年羽絨外套在韓國又重新引領一股新潮流，隨著版型的設計與變化，與韓妞的巧妙詮釋與搭配，過去舊有的印象已經抹去，反而更凸顯整體活潑與時髦！

/ 羽絨外套 + 褲裝 /

此款搭配是這次介紹的八款秋冬外套中，最適合學生族群的！由於羽絨外套較為圓弧蓬鬆的外型設計，使得無論內裏穿著何種服飾，皆隱約添了點可愛的氛圍，與褲裝的結合更顯得活潑率性！

/ 羽絨外套 + 裙裝 /

而若想擺脫羽絨外套太過少女的形象，就從其餘單品搭配著手改變！將原先較為帥氣的褲裝以仙氣四溢的白洋裝取而代之，又或短裙與長靴的火辣搭配，皆與原先的可愛模樣徹底脫離。

▌長版大衣

最後一款將介紹的就是秋冬外套的最基本也最必備款 —— 長版大衣！無論女生衣櫃已經囤了無數件，仍然在每年秋冬必須再次購入的單品實力絕對不容小覷，即便再怎麼不擅長搭配服飾，又或遇上趕時間的情況而穿的略顯隨便，套上一件長版大衣便讓你重新找回遺失的質感與氣勢！

/ 長版大衣 + 褲裝 /

此款搭配便是成為韓國歐膩的入門款！氣勢磅礴的寬鬆大衣搭配率性俐落的長褲，再甜美的女生也不經意多了分成熟魅力，而後透過鞋子的轉換與場合做配合，休閒與正式便都恰當合適！

/ 長版大衣 + 裙裝 /

無論是長版大衣搭配洋裝又或短裙，靴子絕對是最適合的必備單品！由於身穿大衣的厚重感會略顯身形寬大沈重，透過靴子的修飾不但拉長了比例更增加了視覺上的層次感，襯托此款溫柔又優雅的搭配更上一層。

Dappei 結語：

以上四款外套單品，秋冬一個都不能缺少！透過簡單的褲裝與裙裝轉換，無論活潑率性又或知性優雅的風格你都能輕鬆掌握！

文字編輯：Morning / 圖片來源：IG@frombeginning_

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