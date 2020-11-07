五款「高顏值存錢筒」秒上手無痛儲蓄法！伊之助用大鼻孔吃銅板超療癒

編輯／ChiNg

開源很重要，節流的觀念更是不能少，如果金錢觀不夠正確很容易就流於卡奴或是月光族，因此存錢筒對每個人來說絕對都是不可或缺的存在。有別於小時候別無選擇只能用小豬撲滿，現在許多品牌不斷推出各式各樣不同造型的存錢筒，甚至還有娛樂效果，讓存錢瞬間變成一件有趣的事情，這次小編特蒐五款高顏值存錢筒，陪伴大家一起培養儲蓄的好習慣。

＃無臉男存錢筒



前陣子被神隱少女迷因圖瘋狂洗版，使得網上又掀起一股小千、白龍與無臉男的熱潮，相信大家對於無臉男從口中吐出金子的畫面印象非常深刻，不得不讚嘆日本品牌的創意，推出這款自動吞嚥存錢筒便是呈現了無臉男大快朵頤的形象，只要把銅板放在他的碗裡，無臉男就會自動幫你存錢，看起來真的好療癒。

▲無臉男存錢筒，定價為4,800日圓（約NT$1,312）。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

＃伊布存錢筒

深受大小朋友喜愛的寶可夢陪伴了多數人的童年，近期也不斷推出相關系列周邊要讓大家買到剁手，其中除了四大經典角色以外，伊布同樣也是人氣角色，別小看小小一隻無害的模樣，他可是能進化成七種不同神奇寶貝的百變高手，而這次日本品牌SHINE推出這款伊布存錢筒相當俏皮，放上銅板伊布就會從盒子裡伸出手拿走，讓人忍不住想多玩幾遍。

▲伊布存錢筒，定價為2,980日圓（約NT$815）。（圖／翻攝自shine-jp.com）

＃哆啦A夢存錢筒

為慶祝哆啦A夢50週年生日，造福了一大票粉絲，從年初到年底推出超級多的相關周邊商品，先後也與日本郵局攜手合作兩次，而這次為紀念問世50週年再度聯名推出存錢筒，哆啦A夢張大嘴吃錢幣的模樣格外逗趣，仔細一看他還是鬥雞眼，似乎有點不耐煩的模樣顯得更加可愛。

▲哆啦A夢存錢筒，定價為2,000日圓（約NT$547）。（圖／翻攝自kyodonewsprwire.jp）

＃伊之助存錢筒

已經縱火好一陣子的鬼滅之刃，走到哪都可以看到各式各樣的聯名商品，就是不打算放過粉絲們的錢包，這次也不例外推出伊之助造型的存錢筒，有別於一般的存錢筒都是從嘴巴吃銅板，這款則是設計為從鼻孔投入，萌度直接爆表完全沒有抵抗力。

▲伊之助存錢筒，定價為2,980日圓（約NT$815）。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

＃火腿豬存錢筒

雖然說小豬撲滿很無趣，但如果是這款火腿豬呢？從第一集到第四集票房都破表的玩具總動員，安迪玩具箱裡的每一樣玩具都深受大家喜愛，而這次玩具品牌《野獸國》則是推出火腿豬造型的存錢筒，他原本就是存錢筒完全不違和，加上小小的眼睛還有短短的四肢實在是太可愛了，不使用的時候放在房間也很療癒。

▲火腿豬存錢筒，定價為NT$2,490。（圖／翻攝自beast-kingdom.com.tw）

►八款「法鬥控」必買清單 從戒指到燙金茶杯每款都好燒



►聞到香味了！「唐揚炸雞抱枕」酥脆麵衣超逼真 還會發出滋滋炸聲

