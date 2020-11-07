fb ig video ETtoday search mobile

五款「高顏值存錢筒」秒上手無痛儲蓄法！伊之助用大鼻孔吃銅板超療癒

>

編輯／ChiNg

開源很重要，節流的觀念更是不能少，如果金錢觀不夠正確很容易就流於卡奴或是月光族，因此存錢筒對每個人來說絕對都是不可或缺的存在。有別於小時候別無選擇只能用小豬撲滿，現在許多品牌不斷推出各式各樣不同造型的存錢筒，甚至還有娛樂效果，讓存錢瞬間變成一件有趣的事情，這次小編特蒐五款高顏值存錢筒，陪伴大家一起培養儲蓄的好習慣。

＃無臉男存錢筒

前陣子被神隱少女迷因圖瘋狂洗版，使得網上又掀起一股小千、白龍與無臉男的熱潮，相信大家對於無臉男從口中吐出金子的畫面印象非常深刻，不得不讚嘆日本品牌的創意，推出這款自動吞嚥存錢筒便是呈現了無臉男大快朵頤的形象，只要把銅板放在他的碗裡，無臉男就會自動幫你存錢，看起來真的好療癒。

▲▼無臉男存錢筒。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲無臉男存錢筒，定價為4,800日圓（約NT$1,312）。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

＃伊布存錢筒

深受大小朋友喜愛的寶可夢陪伴了多數人的童年，近期也不斷推出相關系列周邊要讓大家買到剁手，其中除了四大經典角色以外，伊布同樣也是人氣角色，別小看小小一隻無害的模樣，他可是能進化成七種不同神奇寶貝的百變高手，而這次日本品牌SHINE推出這款伊布存錢筒相當俏皮，放上銅板伊布就會從盒子裡伸出手拿走，讓人忍不住想多玩幾遍。

▲▼伊布存錢筒。（圖／翻攝自shine-jp.com）

▲伊布存錢筒，定價為2,980日圓（約NT$815）。（圖／翻攝自shine-jp.com）

＃哆啦A夢存錢筒

為慶祝哆啦A夢50週年生日，造福了一大票粉絲，從年初到年底推出超級多的相關周邊商品，先後也與日本郵局攜手合作兩次，而這次為紀念問世50週年再度聯名推出存錢筒，哆啦A夢張大嘴吃錢幣的模樣格外逗趣，仔細一看他還是鬥雞眼，似乎有點不耐煩的模樣顯得更加可愛。

▲▼多啦A夢存錢筒。（圖／翻攝自kyodonewsprwire.jp）

▲哆啦A夢存錢筒，定價為2,000日圓（約NT$547）。（圖／翻攝自kyodonewsprwire.jp）

＃伊之助存錢筒

已經縱火好一陣子的鬼滅之刃，走到哪都可以看到各式各樣的聯名商品，就是不打算放過粉絲們的錢包，這次也不例外推出伊之助造型的存錢筒，有別於一般的存錢筒都是從嘴巴吃銅板，這款則是設計為從鼻孔投入，萌度直接爆表完全沒有抵抗力。

▲▼鬼滅之刃存錢筒。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲伊之助存錢筒，定價為2,980日圓（約NT$815）。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

＃火腿豬存錢筒

雖然說小豬撲滿很無趣，但如果是這款火腿豬呢？從第一集到第四集票房都破表的玩具總動員，安迪玩具箱裡的每一樣玩具都深受大家喜愛，而這次玩具品牌《野獸國》則是推出火腿豬造型的存錢筒，他原本就是存錢筒完全不違和，加上小小的眼睛還有短短的四肢實在是太可愛了，不使用的時候放在房間也很療癒。

▲玩具總動員火腿豬存錢筒。（圖／翻攝自beast-kingdom.com.tw）

▲火腿豬存錢筒，定價為NT$2,490。（圖／翻攝自beast-kingdom.com.tw）

►八款「法鬥控」必買清單　從戒指到燙金茶杯每款都好燒

►聞到香味了！「唐揚炸雞抱枕」酥脆麵衣超逼真　還會發出滋滋炸聲

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

存錢筒, 鬼滅之刃, 伊之助, 無臉男, 神隱少女, 多啦A夢, 寶可夢, 玩具總動員
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

五款「高顏值存錢筒」秒上手無痛儲蓄法！伊之助用大鼻孔吃銅板超療癒

五款「高顏值存錢筒」秒上手無痛儲蓄法！伊之助用大鼻孔吃銅板超療癒

丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走 衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了 告訴自己，分手後別再有任何期待　「一個人喜歡你，不等於永遠喜歡你」 Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了 UNIQLO羽絨衣這麼多種怎麼挑？超怕冷選這款、「再生」系列最好看 美妝雙11超狂優惠懶人包！Bobbi Brown新唇膏63折　GA送夢幻裸粉氣墊盒 UNIQLO、GU「雙11」優惠買這些現省千元　H＆M「加1元多1件」參戰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面