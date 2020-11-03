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「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合

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▲長版襯衫穿搭（圖／dappei）

文／Dappei

進入日夜溫差較大的秋季，對於衣著的選擇就需備有「能抵擋微涼氣溫又不能讓你滿身大汗」的條件，而此技能滿點的單品就非襯衫莫屬了，但此篇要介紹的並非一般襯衫，而是能提升服裝層次感的「長版襯衫」，穿脫方便又能提升穿搭完整度，秋季日系多層次入門就靠這一件！

襯衫最大的優點就是能一件抵兩件，能單穿也能當作外罩。而長版襯衫的變化程度更是不在話下，可以當薄料大衣，也能當 one piece 洋裝，堪稱無痛省錢、cp 值超高的單品。

▲長版襯衫穿搭（圖／dappei）

（圖片來源：1 2

襯衫一直以來就是比較 unisex 的單品，因此非常百搭、不限風格。內搭裙裝，搭配娃娃鞋等較 girly 的配件單品，氣質淑女風格輕鬆呈現，而一頭率性短髮，挽起衣袖，搭上皮鞋，中性男孩風格也能完美演繹。

▲長版襯衫穿搭（圖／dappei）

（圖片來源：1 2

不只溫差大的秋季，冬季時依然能派上用場，上身的衣著換成更能禦寒的高領毛衣或是針織衫，再罩上長版襯衫就能輕鬆出門。

▲長版襯衫穿搭（圖／dappei）

（圖片來源：1 2

不受風格與季節限制，又有多種穿搭方式，這麼多工百搭的單品，搭黨們多買幾件也不會虧！

Dappei 結語：

搭編本身就是襯衫控，入手最多的更是長版襯衫！搭配變化彈性大，一件抵兩件完全是小資族必備，各種版型跟材質也會影響呈現的風格，好搭又百變的穿搭聖品趁入秋之際再多入手幾件吧！

文字編輯：chloe / 封面圖源：1 2 3

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Dappei

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 日系, 長版襯衫
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